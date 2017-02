Trucos para que las notificaciones en el móvil no se coman la batería

A parte del uso que le damos al teléfono para llamar, navegar por Internet, manejar redes sociales o jugar, algo muy común es que lleguen constantemente al smartphone muchas, pero que muchas, notificaciones. Esto suele provocar que no nos dure encendido todo el día.

Todas las aplicaciones disponen de un sistema de alarmas que te avisa de cuándo tienes algo nuevo: un comentario en Facebook, un email en la bandeja de entrada, una etiqueta en Instagram, etc. Solo con el mero hecho de recibir esas notificaciones, la batería del teléfono se ve mermada, por lo que hay que gestionar muy bien el consumo de la autonomía.

Para los que no quieren prescindir de las notificaciones, hay cinco trucos que permitirán que la batería del teléfono móvil no muera a medio camino:

- El brillo de la pantalla es una de las cosas que más batería consumen, por lo que es importante controlarlo lo máximo posible. Si se tiene el brillo al máximo y se reciben muchas notificaciones, cada vez que llegue uno de estos avisos se encenderá la pantalla y la autonomía del teléfono volará. Es mejor poner el brillo al mínimo y cada vez que se vaya a leer o contestar algo, subirlo para volver a bajarlo cuando se termine.

- Es útil controlar la vibración y el sonido. Si bien es cierto que no consumen batería en exceso, sí que lo hacen, por lo que sigue siendo un punto en el que ahorrar.

- Desactivar o reducir los efectos y animaciones de la pantalla es otra de esas pequeñas cosas que ayudan a ahorrar batería. Si se renuncia a los efectos que dan profundidad a la pantalla, las transiciones animadas entre aplicaciones y los efectos del zoom desaparecen, el teléfono dura más encendido.

- No siempre hace falta que todas las aplicaciones tengan las notificaciones activadas. ¿Significa esto que no van a llegar las cosas? En absoluto, simplemente implica que no van a llegar avisos, pero en el icono de la aplicación seguirá mostrando la información necesaria para saber si ha llegado o no algo.

Hay que valorar cuáles son las notificaciones a las que siempre se hace caso, las que no aportan nada porque no interesan y las que son innecesarias. Una vez hecho esto, habría que desactivarlas desde la gestión del almacenamiento y aplicaciones en el menú de Ajustes.

-Para todo aquel que lo desconozca, los teléfonos móviles con Android y iOS vienen con un modo de ahorro de energía que, dependiendo del sistema operativo, sirve para ciertas cosas y se puede activar de determinada manera. La idea fundamental tras esta opción que viene de fábrica es reducir el consumo de batería del smartphone para así ampliar su autonomía. Viene muy bien como recurso si no se quieren llevar a cabo ninguna de las opciones anteriores (o como un refuerzo más).