La increíble idea de Elon Musk para acabar con los atascos en las ciudades

En diciembre de 2016, el presidente de Tesla y Space X, Elon Musk, apuntó en Twitter el nombre de su nueva empresa que se encargaría de acabar con los aburridos atascos. El nombre elegido fue The Boring Company, un nombre sencillo que tiene como objetivo algo muy complejo según hemos podido ver en un vídeo publicado por la propia empresa.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging...