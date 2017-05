Te sorprenderá saber cuál es el tuit más retuiteado de la historia

Hace poco más de un mes, un joven del estado de Nevada lanzó por la red social Twitter una apuesta a la cadena de restaurantes Wendy´s sobre cuántos retuits necesitaba para que le diesen un año de nuggets gratis.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3

Lejos de quedarse en anécdota, la compañía norteamericana de comida rápido entró al trapo y le emplazó a conseguir, nada más y nada menos, que 18 millones de mensajes reenviados. En este tiempo, Carter Wilkerson ha conseguido que su mensaje sea el más retuiteado de la historia, superando al que ostentaba el 'título' hasta ahora y que no era otro que el famoso selfie que Ellen Degeneres tuiteó en plena gala de los Oscar del año 2014.

Para llegar a los más de tres millones y medio de retuits que lleva en este momento, el joven lanzó el hastag #NuggsforCarter y la notoriedad que ha alcanzado le ha servido para que la propia presentadora le invitara a su programa y cambiara la apuesta para que Wendy´s donara 100.000 dólares a una fundación a favor de las adopciones si superaba esa cifra de 18 millones de mensajes reenviados.

Wilkerson no ha tenido que esperar a alcanzar su objetivo y este miércoles la cadena de restaurantes ha saldado su deuda: ha donado los 100.000 dólares a la Fundación Dave Thomas y le ha garantizado los nuggets gratis durante un año.

.@carterjwm is now the most retweeted tweet of all-time. That’s good for the nuggets, and $100k to @DTFA. Consider it done. #nuggsforcarter pic.twitter.com/k6uhsJiP4E