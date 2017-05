Google convirtió Android en el Windows de los móviles, pero no fue su creador. Compró una pequeña empresa dirigida por Andy Rubin. Y tras dejar al gigante de internet en 2014 ahora ha anunciado el primer producto de su nueva empresa Essential. Y es, claro, un teléfono. En concreto, uno de gama alta –costará 699 dólares y sólo estará disponible por ahora en Estados Unidos– que intenta desmarcarse de la competencia con varias características únicas.

En primer lugar, la pantalla de 5,7 pulgadas ocupará casi todo el espacio frontal. Para colocar la cámara, de hecho, han tenido que recortar un poco la pantalla en la parte de arriba, lo cual puede no importar demasiado en la mayor parte de los casos, ya que en un móvil Android de ese tamaño no suele mostrar nada ahí, pero habrá que ver las consecuencias en el día a día.

El móvil está además construido de titanio, no de aluminio como es ya habitual en casi todos los dispositivos de gama alta. Según la empresa de Rubin, el titanio es más resistente y duro que el aluminio, de modo que no se ralla, se dobla ni se abolla. El diseño no incluye logotipos y es limpio y uniforme. Para los accesorios cuenta con un conector magnético en la parte de atrás para facilitar la conexión. Por de pronto ya ha anunciado dos: una pequeña cámara de 360 grados y una base de carga.

Cuenta con una doble cámara de 13 megapíxeles y apertura f/1.85, en la que uno de los sensores toma las fotografías en blanco y negro para mejorar la calidad de las fotografías tomadas por el sensor en color, especialmente cuando hay poca luz ambiental. Es el mismo sistema que emplean los Huawei de gama más alta. Además de que, por supuesto, permite sacar fotos en blanco y negro con un sensor pensado para ello, en lugar de simplemente eliminar la información de color de una fotografía en color. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y es capaz de grabar vídeo en 4K.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el Essential PH-1 tiene una pantalla de 5,7 pulgadas de resolución QHD (2560x1312 píxeles y relación de aspecto 19:10), memoria de 4GB, almacenamiento de 128GB sin posibilidad de ampliar con tarjeta microSD, procesador Qualcomm Snapdragon 835, batería de 3040 mAh y conector USB-C. Lo que no tiene es conector de auriculares.

Rubin también ha anunciado el Essential Home, un competidor para el Amazon Echo y el Google Home, el dispositivo que te escucha en tu casa y te contesta a lo que le preguntes, te pone la música que le pidas, etcétera. Mucho más pequeño que sus competidores, contará con un sistema operativo propio al que han llamado Ambient OS y una pantalla táctil.