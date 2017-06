Diez años después del primer iPhone, ¿cómo será el iPhone 8?

Como todos los años, la red es un hervidero de rumores sobre el próximo teléfono de Apple. Y como todos los años desde que murió Steve Jobs, posiblemente sean ciertos un buen número de ellos. Si el 29 de junio de 2007 salía a la venta en Estados Unidos el primer teléfono, se espera que este octubre se ponga a la venta el modelo del décimo aniversario, que en teoría debería llamarse iPhone 8 o iPhone X. Un modelo que han procurado que sea digno del cumpleaños del lanzamiento que catapultó a la compañía de la manzana al privilegiado lugar que ahora ocupa. Y por eso llega con retraso.

La principal característica del nuevo iPhone será un diseño en el que la pantalla ocupe prácticamente todo el frontal, eliminando por fin el botón de inicio que lleva acompañando al teléfono de Apple desde su modelo original. El problema estaría en que quieren seguir manteniendo el lector de huellas en el frontal, de modo que el escáner tendría que funcionar a través de la pantalla, un logro tecnológico que sería el culpable de que se esté retrasando tanto el lanzamiento.

Debido a la incorporación del botón en la pantalla, no está muy claro el tamaño que tendrá, porque aunque solemos medir el tamaño de los teléfonos por el de sus pantallas, si en el frontal se reduce al mínimo todo aquello que no es pantalla se puede encajar un panel mucho más grande en el mismo espacio. Por ejemplo, actualmente las pantallas de los iPhone 7 y 7 Plus son de 4,7 y 5,5 pulgadas y los rumores apuntan a pantallas de 5,2 y 5,8 pulgadas, pero eso no significaría necesariamente que los teléfonos fueran más grandes.

La parte inferior de la pantalla estaría ocupada por botones que cambiarán de aplicación en aplicación, por ejemplo con controles musicales si estamos escuchando algo, los de navegación web si estamos en Safari, etc. De este modo las aplicaciones podrían aprovecharse de ese espacio extra del que dispondrían por la desaparición del botón de inicio.

Al margen de la pantalla, se supone que Apple volvería a optar por un diseño completamente en cristal, algo que ya hizo con el iPhone 4 y que abandonó, en parte, porque se rompían con relativa facilidad. También hay quien piensa que no logrará integrar el lector de huellas en la pantalla y lo moverá a la parte trasera, como hacen casi todos los fabricantes de Android. Incluiría la doble cámara de su predecesor, pero ahora estaría dispuesta en vertical y no en horizontal.

En principio se espera que además del iPhone 8, que podría ser más caro que los teléfonos actuales, Apple lance a menor precio la pareja de iPhone 7s y 7s Plus, que contaría con el mismo procesador A11 Fusion de su hermano mayor y otras mejoras en memoria y capacidad de almacenamiento.

Los rumores que parecen menos probables

Generalmente, las predicciones sobre futuros iPhone se suelen dividir entre unas pocas mejoras en las que todos se ponen de acuerdo y algunos otros cambios que suelen ser presagiados por algún medio por su cuenta y que es menos probable que luego se conviertan en realidad. Este año, por ejemplo, tenemos la sugerencia de que Apple abandonará su conector propietario para adoptar el USB-C o que podrá recargarse por vía inalámbrica.

También se dice que Apple abandonaría las pantallas LCD que está montando los últimos años a favor de la tecnología OLED, y que las fabricaría su queridísimo competidor Samsung. Incluso que podría imitar a los coreanos con una pantalla ligeramente doblada en los bordes, como la del Galaxy S8, que por fin parecen haber logrado adelantar a los de Cupertino en cuanto al diseño de sus terminales. También podría incorporar un sistema de reconocimiento facial que serviría para desbloquear el dispositivo.