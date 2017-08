Apple ha enviado las invitaciones para el tradicional evento en el que se espera que se presente la última actualización del popular iPhone. El próximo martes 12 de septiembre están convocados todos los periodistas de la prensa especializada de Estados Unidos en el Steve Jobs Theater del Apple Park, como se deja ver en la invitación: "Let’s meet at our place".

En este evento, que será presentado por el CEO de Apple Tim Cook, se espera que se presenten las nuevas versiones del iPhone 7 y 7 Plus, que seguramente tengan el nombre de iPhone 7s y iPhone 7s Plus, y como no podía ser de otra forma, se desvelará el aspecto y las especificaciones del nuevo iPhone 8, del que tanto se ha rumoreado. También se esperan novedades en el Apple Watch y en Apple TV.

La presentación comenzará a las 19:00 horas en España.