Xiaomi Mi A1: un teléfono potente, con doble cámara y Android puro por 200 euros

Xiaomi ha dado un giro de 180 grados en su estrategia comercial, abandonando por primera vez su capa de personalización MIUI con el lanzamiento del nuevo móvil Mi A1, que ofrece características de gama media-alta por un precio de aproximadamente 200 euros. El terminal incluye una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución FullHD y una densidad de unos 400 puntos por pulgada, protegido por Gorilla Glass y un cuerpo metálico con botones físicos en el frontal de 155,4 x 75,8 x 7,3 milímetros y 165 gramos de peso.

Internamente cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 625 de ocho núcleos, 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, ampliable con tarjeta microSD. La batería tiene una capacidad de 3.080 mAh y es compatible con el sistema de carga rápida de Qualcomm, que se realiza mediante un conector reversible USB-C. Xiaomi asegura que internamente cuenta con dos capas de grafito que ayudan a disipar el calor y reducir la temperatura interna en dos grados centígrados.

Los chinos también aseguran haber cuidado el sonido, no sólo con la inclusión de la conexión de auriculares que han optado por eliminar en otros modelos, sino también con un amplificador de 10 voltios. También dispone de lector de huellas trasero. Pero el principal argumento de Xiaomi es la doble cámara trasera, que como en su terminal de gama alta Mi 6 y el iPhone 7 incluye dos sensores con distancias focales distintas: una de gran angular y otra teleobjetivo, o todo lo teleobjetivo que pueda ser la cámara de un móvil. De este modo permite tanto jugar con la profundidad de campo y hacer fotografías con el fondo desenfocado como sacar imágenes con zoom óptico 2X. Ambos sensores son de 12 megapíxeles mientras que en el frontal incluye uno de 16 para selfies.

Pero lo más novedoso para Xiaomi es que este terminal está incluido en el programa Android One, lo que supone que carece de la habitual capa de personalización MIUI de la compañía y que las actualizaciones del sistema operativo las lleva a cabo Google, no el fabricante. De este modo no sólo saldrá al mercado equipado con Android Nougat 7.1, sino que será de los primeros terminales en recibir las nuevas versiones, junto con los terminales Pixel y los demás móviles inscritos en el programa.

El terminal saldrá a la venta el 12 de septiembre en negro, dorado y rosa en la India por un precio que al cambio suponen unos 200 euros, pero no se limitará a este país sino que se extenderá por otros países asiáticos, parte de África Europa del Este y parte de Sudamérica. España no está incluida, pero como suele suceder con Xiaomi podrá adquirirse a través de internet por un precio más alto y sin garantías.