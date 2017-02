La nueva Xbox ya tiene fecha de lanzamiento

El pasado verano, Microsoft sorprendió cerró su conferencia en el E3 de Los Ángeles anunciando que Project Scorpio, la nueva Xbox, llegaría a finales de 2017, pero no aclaró la fecha concreta.

La nueva Xbox será presentada el próximo domingo 11 de junio a las 14:00 horas –23:00 horas en España–. Mayor Nelson, uno de los máximos responsables del negocio de Xbox, confirmó todos los detalles a través de su cuenta de Twitter.

Mark your calendar: The 2017 E3 Xbox Media Briefing will be Sunday, June 11th at 2p. (Only 116 days to go) pic.twitter.com/c1aE9LqG5f