'Usted Está Aquí': 35 años de viñetas de Gallego & Rey

Los humoristas gráficos José María Gallego y Julio Rey –Gallego & Rey- han cumplido en 2016 treinta y cinco años como pareja artística y, por ello, la Fundación Diario Madrid, desde el 12 hasta el 30 de septiembre, recoge la muestra Usted Está Aquí. Gallego & Rey. La reciente historia de España, dibujada, que recoge una selección de sus mejores viñetas.

Este martes, José María Gallego y Julio Rey han acudido a Es la mañana de Federico, de esRadio, para hablar de la muestra y remontarse a sus inicios con el propio Federico Jiménez Losantos en Diario 16, en la columna "Mi televisión Privada". "Le llevamos a Pedro J. Ramírez –ha recordado Gallego- dos tiras: una de Hermida y otra de Carmen Maura. A partir de ahí, vino la tira del Mundial de fútbol del 82, y luego la de la visita del papa Juan Pablo II".

Julio Rey se ha referido a "uno de los momentos más extraordinarios de mi vida: vivir el 23F con Pedro J. Estábamos en una asamblea, porque nos llegó una carta de ETA, que nos exigía su publicación, y llegó el télex: "Tiros en el Congreso". Aquello fue realmente emocionante y no lo he olvidado". También ha reivindicado la figura de Chumy Chúmez: "Con el permiso de Mingote, creo que es el mejor viñetista de este país. No le hemos alcanzado".

Rey ha reivindicado la ironía, que "es lo más eficaz, aunque también es cierto que nuestra clase política, cada vez, la entiende menos". En cuanto a censura, el guionista ha dicho que Pedro J. "nos ha censurado poquísimo. La única que nos censuró era una de un pulpo que en cada tentáculo tenía un crucifijo y que se llamaba ‘Octopus Dei’". "Sólamente nos han llevado a juicio Ruiz Mateos y Ramoncín", ha añadido.

'Usted Está Aquí'

Como pareja, Gallego & Rey comenzaron su andadura en Diario 16, en 1981, y sus divertidas e ingeniosas caricaturas no tardaron en alcanzar un gran éxito. Desde entonces, sus viñetas han aparecido en otros diarios como El País –donde sólo estuvieron unos meses–, Marca y, sobre todo, El Mundo, así como en las revistas Diez Minutos, Sorpresa, Paris Match, Interviú o Cambio 16. Además, en los noventa dibujaron viñeta para los informativos de Tele 5 y, en los ochenta, sus caricaturas se trasladaron al juguete gracias a Tomás Fanjul, que comercializó Los Monclis –con las figuras de, entre otros, Felipe González, Alfonso Guerra o Manuel Fraga–.

Usted Está Aquí ha sido producida por el Instituto Quevedo del Humor, de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Según el comisario de la exposición, Juan García Cerrada, ésta "aporta al visitante una importante visión didáctica de cómo es el proceso de creación de tiras y caricaturas de esta inigualable pareja del humor gráfico español, pudiéndose ver los distintos pasos desde el boceto inicial, el trabajo entintado y el resultado final tal y como aparece publicado en el diario, e incluso añadir un elemento más para la versión en Twitter".