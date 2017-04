Sería interesante que los lingüistas empíricos cuantificaran bien qué palabras o expresiones se repiten más en un autor destacado, un medio, una época. Los picos resultantes de esas distribuciones vendrían a ser las palabras prodigiosas. Sus significados seguramente son múltiples y novedosos, producen un efecto balsámico en las audiencias (oyentes o lectores). Adelanto algunas ilustraciones de ciertas voces que obran esos prodigios en la actual vida pública de España.

Por influencia del hegemónico inglés, adquieren un renovado aprecio las palabras terminadas en -al. Sirvan de ejemplos transversal, transexual, plural, dual, (la) mundial, global, emocional (emotivo), comercial (sustantivo, vendedor ennoblecido), total (sustantivo, corte en los informativos de la tele), coral (mucha gente o varias opiniones), igual (a lo mejor), informal (espontáneo), eclesial (eclesiástico), policial (policiaco), educacional (educativo), digital (artilugio informático), colateral, etc.

Una voz misteriosa y atractiva es trama; a veces entramado. No en el sentido textil, como complemento necesario de la urdimbre. Se dice "trama" para algo oculto, misterioso y con fines malévolos. Se acoge bien porque en nuestro mundo prosperan las teorías conspiratorias. (¿O habría que decir "conspiratoriales", por lo enunciado en el párrafo anterior?). Sería del mayor interés desvelar la trama de contactos entre el régimen de Irán, el de Venezuela y nuestro doméstico Podemos. Esa sería una verdadera urdimbre.

Una nueva voz muy repetida ahora en la vida pública española es investigado. Ha sustituido legalmente a imputado o acusado. El neologismo supone una desgracia para el parvo aprecio que en nuestro país merece la investigación científica. En otras lenguas cultas se distingue entre la acusación ante los tribunales de justicia y el trabajo de los científicos. En España a las dos cosas las llamamos investigación. Confunde, que algo queda.

He comentado aquí por extenso la sustitución de la voz técnica uxoricidio (matar a la esposa o equivalente) por violencia de género, que es mucho menos precisa. Pero está de moda, entra otras cosas para ocultar los más amplios parricidios (matar a los parientes). Representa un triunfo del feminismo, sobre todo porque así no ha lugar al inexistente masculinismo, que en todo caso sería el execrable machismo.

En las noticias sobre suceso misterioso o truculentos se emplea mucho el verbo descartar, traído de los juegos de naipes. Se deja caer de forma impersonal y negativa: "No se descarta ninguna hipótesis". Equivale a decir que se ignora la causa o las circunstancias del suceso en cuestión. Se quiere indicar que se sigue investigando (en el sentido de jueces y policías).

Hay también magia y misterio en algunas expresiones puramente gramaticales que se ponen de moda. Por ejemplo, como que o más allá de. Se recurre mucho a ellas en los parlamentos de la radio o de la tele. Presentan la ventaja de poder alargar un poco la reflexión. No es lo mismo un rotundo "no" (como Cristo nos enseña, decía el Catecismo de antes) que "como que no". Lo que en su día pareció un vulgarismo ahora pasa por un afectado cultismo. El prodigio aquí es el aura que concede la plebeyización.