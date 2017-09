Desde hace 8 años y de forma consecutiva se muestra el mejor fotoperiodismo mundial en la exposición que organiza World Press Photo en Madrid. Una muestra con 143 instantáneas que recopilan los momentos más importantes del año a través del talento de los mejores fotógrafos de entre los 5.034, de 125 países, que han presentado más de 80.000 fotografías. Un resumen que recuerda lo sucedido en el mundo en el pasado año 2016 desde la crisis de los refugiados, el éxodo a través de Europa, el virus Zika o la guerra en Siria y Ucrania.

La imagen ganadora de este año se titula Un asesinato en Turquía y es obra del fotoperiodista turco Burhan Ozbilici, de la agencia Associated Press. Es una instantánea que muestra de forma contundente los hechos que sucedieron el 19 de diciembre de 2016, cuando Mevlut Mert Altıntaş, un agente de policía de 22 años fuera de servicio, asesinó al embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, durante la inauguración de una exposición de arte en Ankara, e hirió a otras tres personas, antes de ser abatido a tiros por oficiales de la policía. El valor y la profesionalidad del fotógrafo, y por supuesto su impactante fotografía, le han valido el valioso premio.

El fotoperiodismo español también goza de buena salud y mucho talento. Prueba de ello es que World Press Photo ha premiado a varios profesionales en diferentes categorías.

El fotógrafo madrileño Santi Palacios ha resultado ganador de un segundo premio en la categoría de Noticias Generales con su imagen Abandonados, que muestra un momento de intensa emoción de dos hermanos nigerianos que lloran abrazados a bordo de una zodiac. Según cuenta a este medio su autor "en ese momento se estaban desarrollando los Juegos Olímpicos y era muy difícil que los medios prestaran atención a esta imagen". Una desgarradora muestra de la desolación y la tristeza de dos niños llorando sobre su madre muerta, después de haber sido recogidos de un bote que atravesaba el Mar Mediterráneo rumbo a Italia, a unos 23 kilómetros al norte de Sabratha, en Libia. "La imagen funcionó porque nos enteramos de la historia que había detrás de ella", afirma.

Sobre la polémica surgida a raíz de si debían ser mostradas las imágenes del atentado en las Ramblas de Barcelona, el periodista madrileño contestaba: "No estoy de acuerdo en no publicar imágenes de atentados, pero sí hay que tratarlas con sutileza". "Puedo entender que se intente trabajar con más sutileza, pero de ahí a no dar la imagen, no estoy de acuerdo".

Dani Palacios, con su fotografía premiada. | D.A.

Otro fotógrafo español, Jaime Rojo, ha resultado ganador del tercer premio en la categoría de Naturaleza con su trabajo sobre la migración de las mariposas monarcas desde Estados Unidos y Canadá hacia México, y el fotógrafo canario Francis Pérez ha ganado el primer premio en esta misma categoría con una fotografía subacuática que muestra una tortuga marina atrapada en una red.

La exposición World Press Photo, el concurso anual de fotoperiodismo más importante del mundo, se celebrará del 29 de septiembre al 1 de noviembre en LASEDE del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).