Lisa del Giocondo, modelo de uno de los cuadros más famosos e intrigantes de la historia del arte, pudo haber muerto a causa de la sífilis. Es la conclusión a la que ha llegado Martin Kemp, profesor emérito de Historia del arte en el Trinity College y la Universidad de Oxford, en su último libro Mona Lisa: The People and the Painting.

En una entrevista concedida a Crónica de El Mundo, Kemp desvela los orígenes de Leonardo Da Vinci, cuya madre "hasta ahora se había especulado con la posibilidad de que fuera una esclava de origen asiático al servicio de Piero da Vinci", un próspero y joven abogado miembro de una rica familia de nobles florentinos.

Sin embargo, Kemp y Giuseppe Pallanti (coautor del libro) han buceado en los archivos toscanos hasta descubrir que en realidad la madre de Leonardo era Caterina di Meo Lippi, una campesina huérfana que a los 15 años quedó embarazada de Piero y que "varios archivos de la época sitúan en 1451 en una vieja casa de campo ubicada a algo más de un kilómetro de Vinci".

Según Kemp, explica El Mundo, Leonardo fue el hijo ilegítimo de Caterina y Piero, que ya estaba prometido en matrimonio. Nació el 15 de abril de 1452 en la residencia del abuelo paterno, Antonio da Vinci, y no en la famosa Casa Natale de Anchiano. "Nuevas evidencias históricas sugieren que los amantes del arte y los entusiastas de la Mona Lisa habrían estado visitando el lugar equivocado", sostiene Kemp.

La investigación de los autores también ha desvelado que, según una declaración de impuestos del abuelo, Leonardo seguía viviendo en la casa paterna cuando cumplió los cinco años, a pesar de ser un hijo bastardo.

En esos mismos registros de impuestos también ha quedado registrado que el propio Piero da Vinci puso de su bolsillo la dote de su amante para que esta se casase finalmente con un granjero local llamado Antonio di Piero Buti.

El recibo secreto de La Gioconda

La enigmática protagonista del cuadro, Lisa del Giocondo, estaba casada con Francesco, un famoso negrero de la época y no un distinguido comerciante de seda florentino, como se pensaba hasta ahora, asegura Kemp. "Se dedicaba a la seda, pero invertía en cualquier cosa que pudiera darle dinero, incluyendo el tráfico de esclavos".

Pallanti ya desveló hace unos años que Lisa murió a los 63 años en el convento de Santa Úrsula de Florencia, pero lo que no se sabía hasta ahora es que junto al registro de fallecidos de la parroquia había una serie de recibos de las religiosas. En uno de ellos aparece el nombre de Lisa del Giocondo vinculado a la compra de agua de caracol, un remedio utilizado en el siglo XVI para tratar la sífilis y otras enfermedades venéreas.

A pesar de que los investigadores sugieren que la modelo de Leonardo pudo haber contraído la sífilis, descartan que la enfermedad surgiese a raíz de una relación extramarital. "No creo que la Mona Lisa fuera una mujer ligera de cascos", asegura Pallanti.