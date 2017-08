Sijena pide al Supremo que actúe penalmente contra el Gobierno catalán

El pasado 31 de julio, la Generalidad de Cataluña volvió a desobedecer a la Justicia e incumplió la sentencia de la juez de Huesca que le ordenaba la devolución al Monasterio de Sijena las 44 piezas de arte sacro almacenadas en el Museo de Lérida, obras que se robaron durante la Guerra Civil.

El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha pedido que se declare urgente la aprehensión de las piezas, y que el Tribunal Supremo actúe contra el exconsejero catalán de Cultura, Santi Vila, y contra el actual consejero, Lluis Puig, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia, prevaricación -en el caso del primero- y apropiación indebida.

"Es una sarta de irregularidades", aseguró en Es la mañana de esRadio el alcalde de Sijena, Ildefonso Salillas. "Nos sentimos más que ninguneados porque llevamos 16 años intentando llevar esto a los tribunales. Nos sentimos impotentes. No vamos a cejar en el empeño", reiteró el regidor.

La desobediencia de Cataluña se remonta años atrás. "Tenían que haber sido devueltas el 25 de julio del año pasado. El juzgado ha tenido suficiente paciencia. Solo devolvieron 51 de las 97 obras que tenía que devolver y hay dos que no encontraron en el Museo de Barcelona. Luego, están estas 44 del Museo de Lérida, que las catalogaron de Patrimonio catalán a sabiendas que eran de Sijena", explicó Salillas.

"Todo se ha hecho con mucha injusticia. Somos un pueblo de 435 habitantes y nos sentimos impotentes antes un gigante como es Cataluña, que están acostumbrados siempre a ir de víctimas", reiteró el alcalde de la localidad.

Salillas cuenta con el respaldo de Aragón, que este miércoles solicitó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca que agosto sea mes hábil paraautorizar la entrada en el Museo de Lérida y recuperar los 44 bienes sin esperar a la vuelta del verano, con el auxilio de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Judicial.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, recordó que "en el propio auto de la jueza está implícita la actuación que, en un momento determinado, se tiene que tener con los responsables de esa decisión y creo que sobran más decisiones y más movimientos que los que ya en este momento están puestos sobre la mesa".

Estas piezas de arte fueron robadas durante la Guerra Civil, aunque Cataluña alega que fueron compradas. "Desde allí se cuenta una historia que no se acerca ni de lejos a la realidad", indica el alcalde. "Hemos demostrado en los juzgados que las ventas eran fraudulentas y ellos siguen diciendo que son legales, pero no presentaron en el juzgado comprobante de pago alguno. Nosotros, amparándonos en la Ley de Transparencia, pedimos esos certificados al Gobierno Catalán y al Museo de Arte de Cataluña y el propio consejero de cultura catalán aseguró que no nos lo iba a entregar".