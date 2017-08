El consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Lluís Puig, ha reafirmado su negativa a devolver las 44 piezas de arte sacro del Real Monasterio de Sijena (Huesca) que se encuentran en el Museo de Lérida: "Tendrán que ir con la Policía Judicial y cargarlas", ha remachado, frente a las reclamaciones de Aragón.

Cataluña no entregó esas obras a finales de julio, cuando acabó el plazo, y Puig lo justifica en que la sentencia no firme y que la Audiencia Provincial no ha resuelto los recursos que han presentado. Ha subrayado además que esta audiencia reconoció días antes que el consorcio del Museo de Lérida es el depositario de las obras.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha dicho que el Ejecutivo catalán sigue pensando tienen la razón, tanto moral como de justicia: "Tendrán que ir con la policía judicial y cargar las obras", y que no pondrán barricadas ante el museo porque no es su estilo, pero sí que harán todo lo posible legalmente para evitar esta situación.

"No podemos admitir que se haga una injusticia, cuando todo se ha hecho documentado y demostrado" ha asegurado, y ha indicado que las obras están cerca de Sijena, abiertas al público que quiera verlas, mientras que hay otras en otros lugares del resto de España que están a horas en coche.