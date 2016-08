Muere Michael Leader, el soldado imperial más famoso de 'Star Wars'

El actor británico Michael Leader falleció el pasado lunes. Secundario habitual de muchas películas, se hizo mundialmente conocido por interpretar al soldado imperial que se golpeaba la cabeza en la primera entrega de Star Wars. Es uno de los gazapos más conocidos de la saga de George Lucas.

Leader era conocido en su país por su participación en la longeva serie de BBC EastEnders, en la que trabajó desde 1985. Como curiosidad, pronunció su primera frase en esta ficción después de llevar 16 años en antena. Interpretaba a un vendedor de leche y se limitaba a conducir un vehículo de reparto.

También colaboró en Doctor Who y fue un croupier en varias películas de la saga 007.

Our dear friend and colleague Michael Leader passed away on Monday. He will be greatly missed.#EastEnders pic.twitter.com/z42Ic1CbGD