Ana Belén, Goya de Honor 2017

La actriz, cantante y directora Ana Belén recibirá el Goya de Honor 2017, según ha informado la Academia de Cine. La Junta Directiva de la Academia le ha otorgado por unanimidad este galardón "a una actriz que es referente de muchas generaciones y sigue siendo rostro y voz imprescindible de nuestra cinematografía".

Su carrera cinematográfica, compuesta por más de 50 títulos, arrancó cuando la actriz tenía 13 años, bajo la dirección de Luis Lucia y junto a Fernando Rey, en Zampo y yo, en la que interpretaba canciones de Augusto Algueró y Adolfo Waitzman.

Y este año estrenará La Reina de España, de Fernando Trueba, su última incursión en la gran pantalla.

"Este premio es la manera que mis grandes compañeros han tenido de decirme que me quieren, significa que me tienen estima y eso es lo que más emoción me produce: sentirme parte de la familia de cine, saber que piensan en mí", ha señalado Ana Belén en sus primeras declaraciones a la Academia.

Tras su debut, que no logró la repercusión deseada, Ana Belén se dedicó al teatro. Cervantes, Tirso de Molina, Lope de Vega, Shakespeare, Molière o Zorrilla llenaron cinco años de carrera en los escenarios, que compaginó con grabaciones para Estudio 1 de TVE a las órdenes de directores como Pilar Miró.

Alcanzó la fama en los 70 y 80, con películas y series como Tormento, La criatura, La petición, Sonámbulos, Fortunata y Jacinta, La Colmena, Divinas Palabras y La casa de Bernarda Alba. En la misma época, impulsó su carrera como cantante junto a su pareja, Víctor Manuel, y otros cantantes como Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina, Pablo Milanés y Miguel Ríos.

En los 90, se estrenó como directora adaptando la obra de Carmen Rico Godoy Cómo ser mujer y no morir en el intento. También protagonizó títulos como Libertarias, Rosa Rosae, y Cosas que hacen que la vida valga la pena.

En los últimos años han destacado sus papeles en el teatro: se ha metido en la piel de Fedra, Electra y Medea.