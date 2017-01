Este año Matt Damon retomó el papel del espía represaliado Jason Bourne, esta vez enredado en una trama de espionaje cibernético y corporativo relacionado con una tragedia de su pasado y en el seno de una Europa en absoluta crisis. El realizador Paul Greengrass, que también regresa a la saga, realiza un filme con una construcción algo más episódica que en las anteriores, pero igual de robusto en presentación y resonancia "real": las tres grandes secuencias de acción (sobre todo la de Grecia y la de Las Vegas) y la estética documental crean urgencia narrativa y entretenimiento a raudales. Jason Bourne es una de esas películas nacidas para la alta definición: lo movido de su puesta en escena casi pide a gritos las excelencias del formato. Si ustedes son de los que ven los extras, cómo yo, éstos se dividen en cuatro secciones: El regreso de Bourne, las peleas y dos documentales dedicados a, precisamente, las dos grandes e impresionantes "setpieces" del relato, la huida en Atenas y el enfrentamiento final en Las Vegas.

Para algunos como yo, Infierno Azul es sin duda uno de los mejores largometrajes del año. La dirigida por el catalán Jaume Collet-Serra es una de esas propuestas resumibles en una línea: bella contra bestia, o si quieren (y no creo que sea tema baladí) hembra contra hembra. Blake Lively es una surfera en crisis personal de vacaciones en un entorno idílico, pero que invade el territorio de un enorme tiburón (hembra, como ella) que, como nosotros, fija sus ojos en ella y solo en ella. Lo que sigue son minutos de acoso y derribo mutuo, la definición de historia de superviviencia y casi, casi, del cine en sí mismo: la puesta en escena del director es compacta, moderna e intensa, la interpretación de Blake Lively excelente y los efectos especiales cumplen en una escalada de tensión y espectáculo modesto (en los tiempos que corren) pero brutal. Los extras cumplen su cometido en una película de esas que reivindican la sinceridad y pureza del cine de género: destacamos el de "cómo construir un tiburón", sobre la construcción de un detallado escualo digital que brilla en secuencias como las finales, o en aquella que un servidor tiene grabado en la retina: esa súbita primera aparición, justo detrás de la protagonista, fuera del agua y sobre el mismísimo atolón.

En un verano cinematográficamente mustio, Star Trek Más Allá supuso un pequeño soplo de aire fresco. Para los trekkies pero también para el público ansioso de blockbusters de aventuras, porque la película que dirige Justin Lin (Fast & Furious) se las arregló para complacer a unos y otros. Sin tampoco necesitar erigirse como la mejor en nada y sin perder toda la esencia JJ Abrams (aunque alejándose de sus requiebros habituales), la cinta tiene un aroma a la serie clásica que satisface si sabemos un poco de esto. Y por esa misma relativa modestia (la secuencia de la caída del Enterprise está filmada con toda la pompa que esperamos) la aplaudimos. El Blu Ray contiene una emotiva pieza de despedida a los desaparecidos Leonard Nimoy y Anton Yelchin, y desvela un puñado de curiosidades, como la que hace referencia al coguionista Doug Jung, que interpreta a la pareja sentimental de Sulu (John Cho) en el nuevo universo trekkie. Entre otras muchas cosas: atención a ciertas ediciones especiales con un disco adicional y aquella que lleva tres naves exclusivas, además de la edición 3D o 4K.

Muchos despreciaron la secuela-remake de Cazafantasmas que Paul Feig presentó este año. No es mi caso: director de actores con una dinámica distinta a Reitman, el director entregó algo más que una triste simulación del original, del cual gran parte de sus estrellas realizan cameo. El Blu-Ray no es muy rico en documentales, pero sí lo es en audiocomentarios (de Feig y sus estrellas) y sobre todo en tomas falsas, alternativas, escenas eliminadas y una versión extendida del filme con más de diez minutos adicionales. Cazanfantasmas (2016) coexiste plácidamente con las dos películas originales, y por eso reseñamos un pack con las dos cintas originales de 1984 y 1989 completamente remasterizadas, a un precio excelente (22,95 euros) y con documentales retrospectivos de relativamente nueva factura, ideales para quien pase olímpicamente de la Cabalgata de Reyes.

Ahora sí, les presentamos una de las indiscutibles obras maestras del año. Puede que la campeona de la taquillas sean otras, pero en el área de cine animado este año no hubo otra como la emotiva, profunda y sentida Kubo y las dos cuerdas mágicas. La nueva aventura de Laika narra una aventura de acción y aventuras tremendamente simbólica y personal, la del pequeño Kubo, un bondandoso guerrero infantil que debe enfrentarse a un espíritu antiguo que oculta un secreto muy familiar... Los extras, más que suficientes, son un absoluto placer y el único defecto es que uno desearía todavía más: ver a los especialistas de Laika mover con cariño a sus pequeñas y esmeradas figuras (pero sin rechazar en absoluto el valor de la ingeniería digital) toca el corazón y la mente de cualquier aficionado a las historias.

Ante un filme como Kubo podría parecer que Mascotas juega en otra liga más convencional. Y puede que sea cierto, pero tampoco es plan de menospreciar los extraordinarios 875 millones de dólares amasados en todo el mundo (sobre un presupuesto de 75) de la película de Illumination Studios, creadores de la saga Gru. El filme es luminoso y divertido, presenta una Nueva York animada la mar de atractiva, y pese a no ser un dechado de originalidad (el concepto Toy Story navega a sus anchas por la película) lo cierto es que Mascotas es una de esas películas capaces de arreglar una plácida tarde familiar. Los extras son abundantes y dirigidos a los niños, con tres minipelículas (una dedicada a los Minions) y un buen número de documentales, karaokes y videoclips que expanden adecuadamente la experiencia.

Añadimos a la lista el documental I am Bolt, que narra la vida y ascenso profesional del legendario corredor Usain Bolt porque, llámenme sentimental, mejor no esperar a que los genios desaparezcan para alabarlos. Desde luego, el trabajo de Benjamin y Gabe Turner no pierde el tiempo en buscar el lado oscuro de su motivo de ser, pero a cambio se entrega en codificar una historia heroica que reconforta y emotiva, con declaraciones de sus padres, amigos y profesionales alabando al corredor. Una pieza motivadora que no ahonda más allá del piropo, pero que sin duda encantará a los seguidores del mayor atleta de todos los tiempos.

Si lo que quieren es conocer el lado oscuro de la fama, tienen también a su disposición Popstar, que fue lanzada en nuestro país directamente en DVD hace ya un par de meses. La película narra el ascenso y caída del grupo Lonely Island (un consejo: no se pierdan sus videclips en Youtube) en un falso documental poblado de cameos. Pero Popstar no es solo eso, sino una reflexión cínica sobre el mundo del espectáculo y ese concepto que mueve el corazón y la conciencia de la sociedad moderna, el de la fama, de una manera políticamente incorrecta y a un ritmo trepidante.