'La La Land' hace pleno e historia en los Globos de Oro

El musical La La Land hizo historia en la 74 edición de los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba.

La La Land se llevó los galardones como mejor película de comedia o musical, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor guion (Chazelle), mejor canción original (City of Stars) y mejor banda sonora original (Justin Hurwitz).

Esos siete trofeos suponen la mejor marca conseguida en la historia de los Globos de Oro, superando los seis premios de "Alguien voló sobre el nido del cuco" (1975). "Soñemos con más urgencia, vivamos fervientemente y amemos más profundamente", proclamó Mark Platt, productor del filme, al recoger la estatuilla a la mejor película.

