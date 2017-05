De acuerdo, quizá exageramos. La La Land recibió halagos por doquier y Animales Nocturnos, algo menos pero más o menos lo mismo. ¿Pero qué nos dicen de Aliados o la comedia Hunt for the wilderpeople, o incluso Passengers? Todas ellas se pueden comprar ya en Blu-Ray y descargar en varias plataformas.

La La Land es el gran lanzamiento en todas las plataformas del mes, y más aún en España, donde además de las ediciones en DVD, Blu-Ray y 4K, se comercializa una edición especial que reúne en un disco adicional todos los extras diseminados por las diferentes ediciones de la película en todo el mundo. Por una vez, podemos sentirnos afortunados en la marginada España, siempre a la cola en lo que a formato doméstico y ediciones se refiere (y a la cabeza en precios, si se me permite). La edición especial del galardonado filme de Damien Chazelle, que solo pudo llevarse el Oscar al mejor director pero no el demejor película (por cierto: ¿alguien se acuerda a estas alturas de ese aburrimiento titulado Moonlight?). No se puede decir nada nuevo a estas alturas de La La Land, el homenaje en clave moderna de su director a los musicales europeos y al cine en technicolor de Hollywood. Salvo que su película no resulta solo eso, un homenaje, sino una historia totalmente pertinente en la que sus personajes se enfrentan, en un guión sencillo, al contraste entre los sueños y la realidad más mundana, al eterno debate entre el egoísmo y el compromiso con uno mismo, en el mejor de los escenarios posibles: esa ciudad de las estrellas donde siempre el tiempo siempre está entre la primavera y el verano.

La cantidad de los extras es innumerable, y por eso me limitaré a enumerar los de la edición dos discos proporcionada por Sony: Audiocomentario con el director y guionista Damien Chazelle y el compositor Justin Hurwitz; Another Day Of Sun: cómo se rodó la secuencia en la autopista, Epílogo: el romance de ensueño, La La Land: una carta de amor a Los Ángeles, La música de La ciudad de las estrellas, selección de canciones y pósters... en el disco 1. Disco 2: Las primeras demos de las canciones de la película, interpretadas por el director y y el compositor, entrevista con Damien Chazelle en el TLC Chinese Theatre IMAX, etrevista para AirBnB con Emma Stone, Damien Chazelle, Justin Hurwitz y el productor Fred Berger y 6 featurettes sobre la película inéditas en la versión de un disco.

Passengers pasa por ser una de las películas más relativamente infravaloradas del año pasado. Y digo más o menos porque, según el ángulo con el que se mire, la película protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence resulta más o menos fallida... aunque siempre, de alguna manera, estimulante en todas las miles de posibilidades de desarrollo que ofrece su guión. Digo esto porque la historia de dos náufragos espaciales condenados a entenderse mezcla tantos géneros como referencias a otras películas, y fue por ello tachada de Frankenstein cinematográfico por la cantidad de géneros y referencias a otros filmes que acumula. Pero lo cierto es que su mezcla de ciencia ficción, drama y comedia romántica (de esa que, de repente, Hollywood dejó de hacer), la excelente banda sonora de Thomas Newman y la voluntad de hacer un filme totalmente apoyado en un concepto y sus dos estrellas (pese a una Jennifer Lawrence un tanto ausente: Chris Pratt, tan cordial como sutilmente amenazante en detalles, le quita la película) son más gratificantes de lo que se dijo en su momento. Tachada de misógina por los de siempre (debido a cierto giro de guión que no revelaremos), su primera hora tiene un gusto a Rod Serling (The Twilight Zone) que resulta sorprendente y agradable: todo el filme respira, de hecho, un aire a relato de casa encantada, solo que ubicado en una aséptica y tecnológica nave espacial (el diseño del decorado del bar, tan similar al de Kubrick, no puede ser casual) solo que ubicado en un blockbuster tranquilo y relajado durante la mayor parte del viaje, y por eso mismo, inaudito.

Sony ha echado el resto con las ediciones de la película en España. Por un lado, una edición especial con el guión de Jon Spaiths y unas postales, una edición en steelbook que añade un segundo disco con el documental "Viaje a las estrellas: Así se hizo Passengers, la edición con 3D y la 4K, además de la "ordinaria", que es la que aquí reseñamos: a destacar las tomas falsas y "En el rodaje con Chris Pratt", donde se relatan las travesuras durante el rodaje del protagonista de Guardianes de la Galaxia.

Si pudiéramos destilar una fórmula a raíz de cada película, Animales Nocturnos podría ser una extraña destilación de Almodóvar, David Lynch y Woody Allen. La segunda película de Tom Ford reincide en todo lo que podríamos esperar de un diseñador de moda: un aspecto visual exquisito que se extiende desde los paisajes hasta el vestuario y avalorios que llevan los protagonistas, un buenísimo reparto liderado por Amy Adams, Jake Gyllenhaal y el nominado al Oscar por el papel (un acabado ranger de Texas) Michael Shannon. El filme, con cierta vocación hitchockiana, narra cómo una rica galerista de arte se debate entre la realidad y la ficción; entre sus propios recuerdos y su imaginación, después de que 20 años después de desaparecer de su vida su exmarido le envíe por correo su (violenta y simbólica) primera novela. Aunque Ford aún titubea con algunos conceptos al tiempo que subraya otros, lo cierto es que su película acaba resultando un puntazo: consigue convertir en interesante gente con la que uno no tiene nada en común, y hasta reconoce con dignidad que éstos viven en un mundo menos doloroso. Una historia de amor en clave de thriller que demuestra que en Ford hay un entretenido director con ambición.

No sé dónde estaban aquellos que claman que Hollywood no hace filmes adultos cuando se estrenó Aliados. La película dirigida por Robert Zemeckis (Forrest Gump, Regreso al Futuro) es un thriller romántico y bélico que, pese a no suponer la mejor obra de su director (Zemeckis sigue estando más cómodo en la locura y lo grotesco que en registros tan melancólicos como el presente), es el antídoto a las franquicias que todos aquellos andaban buscando, un filme donde el pasado clásico y el futuro digital del cine se dan la mano tanto a nivel de imagen (Zemeckis crea decorados e imágenes utilizando tanto componentes reales como inventados sin que uno acierte a adivinar dónde acaba uno y empieza lo otro) como de concepto: su película aúna un romanticismo perdido y un ritmo proveniente de otro Hollywood, al tiempo que, al igual que Passengers, apuesta sin tapujos por apoyarse en sus dos estrellas, Brad Pitt y Marion Cotillard mientras proyecta los dilemas y procedimientos del cine del futuro. El par de escenas de suspense y acción que presenta son excelentes, y en conjunto podríamos estar ante un filme a revalorizar en próximos años, cuando su campaña publicitaria haya caído en el olvido (el tráiler contaba prácticamente la película entera). Ya veremos. Los extras incluyen más de una hora de documentales sobre su realización donde se explica bastante bien cómo trabaja Zemeckis, lo cual siempre es un placer.

La neozelandesa Hunt for the wilderpeople, a la caza de los ñumanos es la joyita desconocida del grupo, y tiene varios puntos de interés. Por un lado, al ser un lanzamiento directo a doméstico aquí en España, corre el riesgo de quedar oculto entre tanto título o resultar objeto de injusto menosprecio (sobre todo debido a su tontaina título español). Por otro, su director es Taika Waititi, director de la comedia de culto Lo que hacemos en las sombras y firmante de Thor: Ragnarok, próximo pelotazo de Marvel a estrenar en octubre, que entrega aquí un ingenioso ejercicio de comedia de aventuras y descubrimiento que mezcla lo autóctono y lo universal, lo comercial y cierta dosis de riesgo controlado. La historia de un niño conflictivo y su arisco padre adoptivo encarnado por Sam Neill, escondidos de las autoridades en la agrestre montaña de Nueva Zelanda, reserva buenas situaciones, un humor estrafalario muy dependiente de la puesta en escena, y en general dosis de cine bien filmado. El título forma parte del esfuerzo de Sony de no olvidar ciertas películas provenientes del género documental, del circuito de festivales o simplemente que no han pasado, o pasado mal, por los cines españoles, y solo por eso merece mucho la pena.

Ya sabemos lo bien que funciona el cine de animación en la taquilla, y ¡Canta! es otro ejemplo de ello. Illumination Studios, responsables de Mascotas y la saga Gru, convierte ya en oro todo lo que toca, y para demostrarlo los más de 630 millones de dólares amasados por la presente solo en cines. No hay nada que se salga de lo normal en la película, que por eso mismo cumple su cometido con lo niños y mayores. . Lo que ganamos es un equilibrado ejercicio de cine blanco y carente de cinismo, apto para todas las edades y razonablemente atractivo en su combinación de éxitos de radiofórmula y moral bienintencionada, que sin aportar nada nuevo cumple el expediente y lo cumple mejor que otras de sus competidoras en el género. ¡Canta! es una de esas apuestas seguras confeccionadas para gustar, como también su Blu-Ray, que como en la mayoría de las obras de animación, tiene un sonido e imagen de referencia y válido para demostraciones. Los extras, muy orientados al divertimento de los más pequeños, ya indican por dónde van los tiros en el lanzamiento.