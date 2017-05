El actor Roger Moore, famoso por sus papeles en la serie televisiva El Santo y ser el tercer actor en interpretar a James Bond, ha fallecido de cáncer en Suiza, donde residía.

En una nota emitida por sus propios hijos y publicada en la cuenta oficial del actor, se especifica que la batalla ha sido "corta pero valiente", y que tendrá lugar un funeral privado en Mónaco.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg