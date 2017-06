En 1971, y mientras rodaba Las troyanas, Katherine Hepburn se paseaba por España con unos pantalones de Spencer Tracy. Eran de pana, se los ponía por Atienza, adonde se fue a vivir, y alardeaba mucho de ello. Se lo contaba a todo el mundo. Son los pantalones que lleva en la famosa foto que le hizo César Lucas. Spencer Tracy había muerto el 10 de junio de 1967, unos días después de terminar Adivina quién viene esta noche, película que Hepburn nunca vio porque le resultaba doloroso. Historias de Filadelfia (1940) pudo estar protagonizada por Clark Gable y Spencer Tracy. Era lo que quería Katherine Hepburn, pero ninguno aceptó. Pasarían un par de años hasta que Tracy y Hepburn coincidieron en La mujer del año (1942), la primera vez que trabajaron juntos. El actor, que había nacido el 5 de abril de 1900, es uno de los grandes. Las palabras de Cary Grant: "No entiendo esa obsesión por los nuevos ídolos del cine. Me refiero a Marlon Brando y su método, pero también a Monty Clift y a James Dean. Algún productor debería contratar a los tres en la misma película para que acaben a puñetazos. Así, James Stewart, Spencer Tracy y yo volveremos y empezaremos a hacer otra vez películas de verdad como las que siempre hemos hecho".

Tracy murió a los 67 hace ahora 50 años. Padecía diabetes y enfisema pulmonar. Se estaba haciendo una taza de café cuando sufrió un ataque al corazón y Hepburn lo encontró muerto en el suelo de la cocina. Hace unos años supimos (o creímos saber, tampoco hay que creerse todo lo que se lee) que entre Katherine Hepburn y Spencer Tracy no había habido sexo. En Kate, la mujer que fue Hepburn, William J. Mann asegura que la estrella nunca tuvo una relación amorosa y mucho menos sexual con Tracy porque era gay. Que era una cortina de humo. Y que Tracy, además de borracho, también era homosexual. Hay otro libro posterior, Servicio completo, de Scotty Bowers, donde este, que proporcionaba hombres y mujeres a los poderosos de Hollywood, cuenta que fue amante de Spencer Tracy, pero sólo si estaba borracho. Hepburn le pedía "morenitas guapas" (a Wallis Simpson también le gustaban morenas). Pero hubiera sexo o no, no entiendo que se pueda dudar de la relación entre Spencer Tracy y Katherine Hepburn. Eso es propio de tener la mente muy estrecha. Tracy llegó a decir que se podía haber divorciado cuando hubiera querido, pero que tanto su mujer como Kate querían las cosas tal y como estaban.

En 1935, la Metro había comprado su contrato a la 20th Century-Fox, donde nunca había sido una estrella. Furia (1936) ya es de la Fox. Y luego llegarían Capitanes intrépidos (1937) y Forja de hombres (1938). De 1940 es La mujer del año, a la que seguirían varias películas más con Hepburn. Una de mis favoritas es La impetuosa, pero quizá la más recordada sea La costilla de Adán y ese Tracy comiéndose la pistola de chocolate al final (no olvido a la maravillosa Judy Holliday). Sin hacer inventario, inolvidable es su juez en Vencedores o vencidos (1961), quizá la única película donde Monty Clift ha estado a su altura. Lo digo por las palabras de Cary Grant. Y sí, como Katherine Hepburn sostenía, Tracy pertenecía a una era en que los hombres eran hombres.

Spencer Tracy dijo que cuando se muriera no quería ir al cielo, quería ir al Claridge’s. Como cualquiera. Cuando viajaba a Londres era el hotel donde se hospedaba. Si Hepburn lo acompañaba, se quedaba en el Connaught (otro buen cielo), pero visitaba a Tracy. Katherine Hepburn tuvo problemas para entrar al Claridge´s por llevar pantalones. Las mujeres con pantalones iban contra las normas del hotel (sobre las amantes o cortinas de humo no había ninguna norma). Para que no se paseara por el vestíbulo, la solución fue que entrara por una puerta lateral y no por la giratoria.

Una vez oí decir a Concha Velasco que ella y Manolo Escobar eran como Katherine Hepburn y Spencer Tracy. Que le extrañaba que no hubieran hecho más películas juntos. No creo que Concha Velasco sea menos interesante que Katherine Hepburn. Otra cosa es Manolo Escobar. Pero como actor, que como cantante es mejor que Spencer Tracy.