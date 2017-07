Como era de prever Dunkerque está siendo uno de los fenómenos cinematográficos del verano y, probablemente, del año. La película de Christopher Nolan que se estrena este viernes ha logrado críticas excelentes y el taquillazo es más que probable.

La película recrea a través de varias líneas narrativas un acontecimiento histórico de singular importancia: la Operación Dinamo que sirvió que más de 300.000 soldados británicos y franceses que habían quedado cercados por el fulgurante avance del ejército nazi en la primavera de 1940.

Todos los periodistas especializados han hablado ya de Dunkerque, entre ellos el crítico del periódico USA Today, Brian Truitt, que publicó el pasado lunes una elogiosa crítica en la que califica la película de "excelente" y destaca muchos de sus aspectos, desde la forma en la que se integran las tres tramas hasta "la exquisita belleza" de la fotografía.

Sin embargo, no han sido los elogios sino una única frase de la crítica lo que ha desatado la polémica y, sobre todo, el cachondeo en las redes sociales, una frase en la que el crítico señala que "el hecho de que sólo aparezcan un par de mujeres y no haya actores negros en los papeles principales puede molestar a algunos". Obviamente, en un escenario bélico que reproduce la II Guerra Mundial y cuyo principal protagonista son los ejércitos británico y francés no parece muy probable que hubiese muchas mujeres ni tampoco muchos hombres de color, pero ni siquiera la historia parece poder escaparse hoy en día de las exigencias de la corrección política.