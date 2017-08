El director de la película Ligones, José Texeira, ha asegurado que está "procediendo a tomar acciones judiciales" tras las acusaciones de Teresa Lozano.

Después de haber participado en el rodaje, la actriz ha utilizado su perfil de Facebook para arrepentirse de haber trabajado en ella y acusar al director de "hacer comedia de una violación".

Texeira ha hecho público un comunicado en el que se defiende de "las graves acusaciones" de la actriz secundaria y asegura que, en la cinta, "ni aparece ninguna violación ni se promueve la violencia contra las mujeres".

"Eso es mentira", afirma el director de la película, una comedia en la que un chico peluquero y maquillador que presume de seductor, enseña sus técnicas para ligar a cuatro amigos con dificultades para relacionarse con el sexo femenino.

Según indica Texeira, tanto el guion, que Lozano conocía, como la película, "explica la evolución de un grupo de jóvenes lleno de miedos, errores e inseguridades a la hora de interrelacionarse, tal y como se resume al final por medio de una reflexión. Pero no aparece ninguna violación, ni se promueve la violencia contra las mujeres".

La actriz, por su parte, afirma en su nota de Facebook que se sumó al proyecto "de un día para otro" ante el abandono de la actriz protagonista, y que aceptó el trabajo porque "le pudieron las ganas y el amor" por su profesión.

Muchísimas gracias a todas las personas que me habéis apoyado. Me emociona constatar que junt@s podemos cambiar esta sociedad machista. — Teresa Lozano (@TeresaLActriz) 8 de agosto de 2017



Añade Lozano que, dos años después de terminar aquel trabajo, el pasado 28 de julio, acudió al estreno, y, según cuenta, "se le cayó el alma a los pies" porque "la película está plagada de machismo, y perpetúa, desde el minuto uno, la imagen de los hombres cazadores que sólo quieren carnaza, y las mujeres locas, inseguras, y que les va la marcha".

Lozano afirma que "la cosa degenera hasta el punto de que uno de los personajes femeninos, que está inconsciente por haber bebido demasiado" acaba siendo violada.

"Creo que hay ciertos límites que no se pueden pasar, ni en nombre de la comedia ni en nombre del papa. Si yo no publico esto, ¿con qué cara puedo autodenominarme feminista?, ¿con qué cara puedo hablar de la cosificación de la mujer, de la violencia sexual? Porque sí, soy actriz, y deseo seguir siéndolo. Pero antes que actriz soy mujer", concluye Lozano.

"Desconozco el fin de Teresa Lozano con esa afirmación, aunque por lo que he comprobado, ha tenido rápida su repercusión en medios y líderes políticos. Apoyar falsas acusaciones es muy grave, sobre todo cuando está en cuestión un asunto tan execrable como la violencia contra las mujeres", se defiende Texeira.

Asimismo, el director afirma que, "ante estas graves acusaciones", sólo le queda "confiar en la justicia", aunque también espera "una disculpa pública por parte de todos aquellos que están atacando de manera injusta y malintencionada, causando un tremendo daño a la película, a mi persona, a la industria del cine y a la causa que dicen defender".

Añade en su comunicado Texeira que "Ligones" es "un producto revisado y calificado por el Ministerio de Cultura como no recomendada para menores de 16 años".

"En este film he trabajado los últimos cinco años de mi vida, con esfuerzo y sin subvenciones, y di oportunidad a actrices desconocidas, como Teresa Lozano. Me encargué personalmente de explicar y repasar el contenido del guion a Teresa Lozano, quien lo leyó, me dijo que le encantaba, lo aceptó y, tras firmar con su puño y letra la cesión de derechos de imagen para la obra cinematográfica', la película se rodó", explica el director.

Ligones, estrenada el pasado día 28 de julio, se proyecta en ocho salas, situadas en Valladolid, Sevilla, Mérida y Segovia, y en las localidades de Petrer (Alicante); Isla Cristina (Huelva) y Xirivella (Valencia).

Según datos del Ministerio de Cultura, en el primer fin de semana de exhibición de la película, que protagonizan Rubén Faura, Manuel Peñalva, Jano Sanvicente, Óscar Sinela y Salva Suay, ha recaudado en taquilla 906 euros.



Revisión de la calificación



La calificación por edades de la película Ligones, 'no recomendada para menores de 16 años', podría ser revisable en caso de que hubiera una denuncia previa de un tercero, según han explicado a Europa Press fuentes del ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Estas mismas fuentes han confirmado que, a día de hoy, no se ha producido ninguna denuncia. Desde el pasado lunes 7 de agosto, la película ha recibido numerosas críticas en las redes sociales tras la acusación de la actriz Teresa Lozano -que también participa en la cinta-, de "intentar legitimar mediante el humor conductas violentas con la mujer", incluyendo una escena de violación.

Asimismo, han recordado que la calificación de la película ha sido otorgada por una comisión independiente con representantes de "diferentes sensibilidades" del sector cinematográfico, desde grupos de mujeres a otros que aglutinan diferentes edades. La calificación de 'no recomendada para menores de 16 años' fue acordada por mayoría.