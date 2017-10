'Encuentros en la Tercera Fase' cumple 40 años con un aspecto extraordinario

¡No tiene sentido escribir un artículo desde la nostalgia, pero hay películas que activan determinadas teclas, es inevitable. Encuentros en la Tercera Fase es una de ellas para todos aquellos que admiramos el cine de Steven Spielberg, un cineasta que no solo ha sabido cambiar la faz del cine como arte y como negocio sino que también sabido evolucionar a nuevos territorios cinematográficos.

Pero probablemente ninguno signifique tanto como el representado por Encuentros, un proyecto personal de Spielberg financiado gracias al éxito de Tiburón, la película que iba a fracasar y no lo hizo, y que justifica por sí misma la categoría de maestro del "sense of wonder" ganado por el cineasta durante los setenta y ochenta.

La película, con motivo de su 40 aniversario, aterriza en Blu Ray y 4k UHD tras haber sido sometida a un minucioso proceso de restauración de imagen y sonido supervisado por el propio Spielberg y su equipo. Lo ha hecho, además, en sus tres versiones, la original tal y como se estrenó en salas en 1977, la edición especial de 1980 y la versión del director de 1998, con leves pero en algunos casos extraordinariamente relevantes modificaciones (la más importante, probablemente, el trascendental vistazo al interior de la nave espacial que echa Roy Neary en la segunda de ellas).

La nueva edición a cargo de Sony Pictures posee numerosos extras, algunos incluidos en ediciones anteriores y otros de nueva factura. Es el caso de un documental dirigido por Laurent Bouzereau en el que el propio Spielberg, además de JJ Abrams y Denis Villeneuve (autor de La llegada y Blade Runner 2049 y confeso admirador de la película) dan su punto de vista y repasan la influencia del filme.

Al margen de su presentación, esta es la lista completa de contenidos (incluidos también en la edición Blu Ray en Steelbook, mucho más asequible):

¿Y cómo se sostiene la película, cuarenta años después? Pues extraordinariamente bien. El sentido del suspense con el que Spielberg planifica su película resulta visionaria en varios sentidos, y en especial uno que convierte el filme en algo tremendamente coherente: Encuentros en la Tercera Fase es un blockbuster que, en los albores del fenómeno cinematográfico concebido como evento a escala planetaria, narra precisamente el advenimiento de uno de esos fenómenos, la llegada de los extraterrestres. Diferentes personajes reaccionan a la llegada de "algo", y algunos de ellos acaban profundamente fascinados y tocados por el fenómeno.

Además, no es casual la presencia de Villeneuve en los extras, en tanto Arrival (La llegada), en su reflexión sobre el lenguaje (en este caso, la música) como puente entre dos civilizaciones, debe no pocos conceptos a la película de Spielberg, mucho más directa y visceral... y poblada de nocturnas y fascinantes imágenes orquestadas por el director de fotografía Vilmos Zsigmond.

Encuentros en la Tercera Fase no es cursi, es un filme sobre el gran Misterio, o -tal y como asegura J.J. Abrams en el citado documental, sobre cómo éste, en forma de lo desconocido e imposible, irrumpe en lo cotidiano. Solo que Spielberg narra esta ruptura como sueño y no como pesadilla, con un desenlace que roza lo irresponsable y que, por ello, sigue resultando pertinente y atrevido. En Encuentros no hay una invasión alienígena, solo los prolegómenos a -como asegura uno de los técnicos en el filme- del "primer día de colegio" de la humanidad.

Solo que la película es tan buena narrando el punto de giro del planeta en el ámbito colectivo como en el íntimo y personal. La presencia del tema "When you wish upon a star" de Pinocho, tocada a todo trapo en el extraordinario desenlace por la orquesta de John Williams, es la perfecta metáfora (musical) del verdadero objetivo del filme: la consecución del objetivo de Roy, el hombre común que protagoniza la historia. El personaje de Richard Dreyfuss, al contrario que la madre encarnada por Melinda Dillon, está dispuesto a dejar su vida ordinaria y convertirse en un nuevo embajador de la humanidad. ¿Huída o ascensión? Roy Neary podría ser tanto una figura religiosa como un hombre dispuesto a abandonar todo... para poder soñar. Tal y como están las cosas aquí en la Tierra, tampoco nos extraña.