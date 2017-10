Isabel Coixet: “Soy catalana, española y europea... y de mi barrio”

Isabel Coixet ha sido la encargada de inaugurar la 62 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) con su última película, La librería. Un festival que nacía tuerto porque todo el mundo tenía un ojo puesto en Cataluña, o más concretamente en La Moncloa donde Mariano Rajoy presidía un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarla aplicación del 155.

La directora catalana ha sido recientemente noticia precisamente por Cataluña y el separatismo. Hace un par de semanas tras el referéndum, un mensaje se hacía viral y saltaba de móvil a móvil. Era un mensaje escrito supuestamente por Coixet y dirigido a sus amigos extranjeros. La mayoría de las películas de la directora están protagonizadas por repartos internacionales.

La propia Coixet desmentía que ese texto lo hubiera escrito ella y aprovechó para publicar en el diario El País una columna demoledora titulada Tierra de nadie. En ella explicaba el acoso que vive por parte de los independentistas. Empezó cuando firmó el manifiesto del Foro Babel en el que pedía un bilingüismo real. Pero a raíz de su supuesto mensaje de móvil, en el que básicamente desmentía que Cataluña estuviera reprimida, "es la tercera vez que me gritan fascista en lo que va de semana".

Y todo ello pese a que "condenes absolutamente la brutalidad policial o que pidas la dimisión inmediata de Rajoy". Denunciaba cómo "ni en la intimidad del hogar pueden hablar para que los niños no les oigan y en el cole no se metan con ellos". Todo ello porque "no seguimos el pensamiento único del independentismo". En una entrevista en el periódico británico The Guardian también se pronunciaba en el mismo sentido.

En Valladolid durante la rueda de prensa y a preguntas de Libertad Digital Isabel Coixet era clara, "soy catalana, española y europea... y de mi barrio, de Gracia". De hecho añadía que "vivo enfrente de donde se casaron mis padres". No obstante, prefería hablar de su película, "soy como Umbral, he venido a hablar de mi libro", y decía que precisamente "los libros han sido siempre mi brújula moral y mi salvación en muchos momentos".