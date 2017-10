Otro más que decide que ha llegado el momento de hablar claro. El peligro se huele. Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, y ahora, Juan Echanove, uno de los actores que nunca ha rehusado hablar de sus preferencias políticas, porque eran de izquierdas y estaba en el bando correcto, se ha manifestado contra la deriva secesionista.

En una entrevista para en Las Provincias, el actor de 56 años Juan Echanove ha querido dejar claro que no es "equidistante" y que está "harto de ver cómo se utiliza la palabra para esconder lo que uno quiere decir".

Echanove se pregunta: "¿De qué se tiene que defender Cataluña? ¿Qué les hemos hecho?" Y protesta contra la imagen que proyecta de España al exterior el independentismo catalán: "¿Qué es eso de vender que España es una dictadura?".

Echanove reclama su pasado: "me he pasado la vida luchando por una España solidaria pero no entiendo por qué algunos catalanes se creen mejores que los andaluces. Poner como pantalla la búsqueda de la libertad cuando nadie te la está coartando no tiene perdón. ¿Qué es eso de vender que España es una dictadura y que no se respetan los derechos humanos en Cataluña? Y luego hacen ese vídeo de ficción en plan '¡Por favor, ayúdennos!'. ¡Manda narices!".

Echanove ha defendido la aplicación de la ley, algo que a día de hoy en este nuestro país es noticia y ha justificado la entrada en prisión de los presidentes de las asociaciones independentistas Omnium Cultural y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez: "Nadie ha encarcelado a los Jordis por cómo piensan. Los han encarcelado por llamar a la insurrección y a la secesión".

El actor madrileño está a favor de la aplicación del artículo 155 porque "esto no es un juego de rol, tenemos unas normas y hay que cumplirlas". Eso sí, también quiere que "que la Constitución se reforme y se vote en referéndum".