El cineasta Ridley Scott ha decidido eliminar a Kevin Spacey de su próxima película, Todo el dinero del mundo, de estreno el 22 de diciembre, y reemplazarlo con el veterano Christopher Plummer, quien rodará sus escenas en las próximas dos semanas.

Según informó el blog especializado Deadline, Scott y el estudio Sony han tomado esa drástica decisión con el objetivo de que la cinta no vea afectada su fecha de estreno, que corría riesgo de verse retrasada por el escándalo de acoso y abusos sexuales que rodea a Spacey.

Spacey encarnaba en la película al multimillonario John Paul Getty, un papel secundario y breve pero decisivo en la trama, del que ahora se encargará Plummer.

El estudio Sony había orquestado una fuerte campaña publicitaria de cara a los Oscar con Spacey como reclamo dentro de la categoría de mejor actor de reparto, pero, según informó recientemente la revista Variety, esos planes se desestimaron en cuanto se conocieron las acusaciones contra el actor.

Mark Wahlberg y Michelle Williams, los protagonistas de All the Money in the World, también estarán involucrados en el rodaje de estas nuevas escenas.

Según fuentes consultadas por la publicación, la maniobra es plausible ya que muchas de las escenas del personaje de Getty son en solitario.

Este lunes, los responsables de la película decidieron cancelar su estreno previsto en el festival AFI de Los Ángeles (EEUU), donde iba a servir como la cinta elegida para el cierre del certamen. Sin embargo, el estudio Sony optó por retirarla ya que no quería que la polémica en torno a Spacey empañara el lanzamiento de la cinta y el trabajo del resto del equipo.

El largometraje, basado en hechos reales, narra el rapto del nieto del magnate John Paul Getty.

Este nuevo giro prolonga el gran escándalo que rodea a Spacey, doble ganador del Oscar, cuya carrera y reputación están en la cuerda floja tras las graves revelaciones de agresión sexual conocidas en su contra.

Después de que el actor Anthony Rapp denunciara a Spacey por un incidente que ocurrió en 1986 cuando la víctima tenía 14 años, se han unido ocho trabajadores o exempleados de la serie House of Cards, el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana para dar a conocer el enorme historial de episodios de abuso o acoso sexual del protagonista de Sospechosos habituales (1995). Spacey pidió perdón a Rapp y aseguró posteriormente que buscará "evaluación y tratamiento".

Sin embargo, Netflix rompió lazos con el actor, el proyecto de una película sobre el escritor Gore Vidal cayó en el olvido, y House of Cards, tras suspender temporalmente el rodaje de su sexta temporada, baraja "matar" al personaje de Spacey en la serie para salir adelante.