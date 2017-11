La primera vez que el pequeño de los Potter pisó Hogwarts lo hizo tras un emocionante viaje en el Expreso, un tren que parte del andén 9 y 3/4 de la estación londinense de King's Cross. Es la primera referencia mágica que ven los aspirantes a magos del colegio de magia y hechicería y también los visitantes que acuden a "Harry Potter: The Exhibition", una muestra hasta el 2 de abril llenará de fantasía Madrid, su única parada en España dentro de su tour europeo. Ha sido inaugurada este jueves por los gemelos James y Oliver Phelps (Fred y George Weasley en las cintas). "Es un camino lleno de recuerdos. Vemos objetos que nos trasladan directamente al rodaje", dijeron. "Lo que menos echamos de menos es tintarnos el pelo de rojo", bromeó James. "Si pudiera elegir con qué personaje de las películas me tomaría una cerveza de mantequilla sería con Voldemort. Sería un momento perfecto para mirarle a los ojos y preguntarle por qué está siempre tan enfadado", añadió Oliver.

James y Oliver Phelps, en la presentación de la exposición Harry Potter. | D. Alonso

Durante ese primer trayecto hacia Hogwarts en Harry Potter y la piedra filosofal, el pequeño lee las últimas noticias del periódico El Profeta, prueba por primera vez una píldora ácida y conoce a Hermione Granger. Nosotros, los visitantes, tardaremos un poco más en hacer todo eso. Primero, tendremos que comprobar a qué casa pertenecemos gracias al Sombrero Seleccionador: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin, nombradas con el nombre del mago o bruja que la fundó. Solo los más afortunados irán a Gryffindor, los que destaquen por su valentía, osadía, temple y caballerosidad.

A continuación, estamos listos para el viaje por las escenas favoritas de las películas: la Galería de los Retratos, la sala común o el dormitorio de Gryffindor, donde seguro que se le empieza a acelerar el pulso a cualquier fan que se precie. Mientras nos mira el retrato de la Señora Gorda –y la escuchamos desgañitarse–, podremos descubrir las gafas de Harry Potter, el Mapa del Merodeador o el suéter con monograma de Ron.

Suena el timbre para entrar en clase. ¿Toca Pociones o Herbología? Elegimos entre los burbujeantes frascos y la experiencia de extraer una mandrágora de una maceta. Hay que hacerlo con mimo, recuerden, si no se oirá el irritante chillido que emite esta planta. No todo son clases en Hogwarts, claro está. Los visitantes podrán entrar en el área de Quidditch y lanzar una pelota Quaffle –pero con los pies en el suelo, no está permitido montar en la Snitch Dorada–.

Cuidado con la magia oscura. La exposición trae hasta Madrid las capas y máscaras de los Mortífagos, un Dementor, el traje de Lord Voldemort, seis de los Horrocruxes y una réplica de la cabeza de Nagini, la leal serpiente del innombrable. Puestos a pasar miedo, no puede faltar un paseo por el misterioso Bosque Prohibido, estrictamente fuera de los límites de los estudiantes de Hogwarts. Con suerte, veremos alguna de las especies que allí habitan como acromántulas, centauros, Thestrals o grawps –quizás nunca debimos desear encontrarnos con algo así–. No se asusten demasiado, seguro que está por allí uno de los mayores defensores de esas criaturas, Rubeus Hagrid, guardián de las Llaves y los terrenos de Hogwarts. Podremos colarnos en su cabaña para comprobar, tras sentarnos en su gigantesco sillón, lo pequeños que somos los muggles comunes.

En definitiva, "Harry Potter: The Exhibition" son 1.400 metros cuadrados de decorados que reflejan el increíble trabajo manual y artístico que se esconde tras los miles de objetos de atrezo, trajes y criaturas fantásticas utilizados durante el rodaje de la icónica saga y que conforman el universo de J.K. Rowling. Desde su estreno mundial en Chicago y su paso por Boston, Toronto, Seattle, Nueva York, Sydney, Singapur, Tokyo, París, Shanghai o Bruselas, la exposición ha recibido más de 4 millones de visitantes. Por el momento, se han vendido 150.000 entradas en preventa para Madrid –la mayoría para adultos–.

Ficha:

Nombre: "Harry Potter: The Exhibition"

Lugar: IFEMA (Pabellón 1 – Puerta Sur, Av. Partenón, 5, Madrid).

Horarios: martes, miércoles, jueves y domingos, de 10:00 a 20:00 horas; viernes y sábados, de 10:00 a 21:00 horas; lunes cerrado excepto festivos, puentes y períodos vacacionales.

Precio: Entrada de niño a partir de 13,90 euros; entrada de adulto a partir de 16,90 euros; pack familiar (4 personas, mínimo un adulto) a partir de 50 euros.