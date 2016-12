Salvo los especialistas y algunos escritores, pocos más conocen con detalle la existencia de unas auténticas cartas apócrifas que Cristo dirigió a el rey Abgar V o Abgaro Ukama, El Negro, toparca de la ciudad de la antigua Edesa, hoy la turca Urfa o Sanliurfa. Me di con ellas en lo que se conoce como el "Espasa", tal vez la enciclopedia en español más importante de todos los tiempos, editada, hay que ver cómo son las cosas, en Barcelona. Como se decía hacia 1930, todo conocimiento comienza con el Espasa.

Hubo otra carta de Jesús, caída del cielo se ha dicho, relacionada con la fiesta del Domingo, una maravillosa aportación a la institución del descanso laboral en todo el mundo, pero menos relevante. La de Abgar, además de antigüedad, fue "acreditada" y gozó de enorme popularidad en diversas culturas a través de los siglos, como destaca el especialista Aurelio de los Santos Otero.

De todo lo que se decía en la Enciclopedia Espasa sobre Abgar el Negro, deslumbraba sobremanera el que se hubiera carteado con Jesucristo, nada menos. Sabíamos los incultos que Jesús anduvo entre los doctores en el Templo de Jerusalén pero no que hubiera escrito nada. Fue Eusebio de Cesarea, el historiador más embustero de la antigüedad según Jacob Buckhardt citado por Juan Eslava y poco apreciado por Gibbon, Voltaire y otros muchos, el responsable de la difusión de la carta. En su Historia Eclesíástica, en el libro I, XIII, la transcribe íntegramente del siríaco, "palabra por palabra" según afirmó. Decía así, en la traducción directa que del texto de Eusebio ha hecho uno de los más grandes sabios en la materia, el español y chipionero, por cierto, Antonio Piñero:

Después de escuchar todas estas noticias acerca de ti, se me ha ocurrido que es por una de estas dos cosas: o porque tú eres Dios, y bajaste del cielo y realizas todas estas cosas o eres Hijo de Dios y por eso las haces. Por esta razón, pues, te he escrito rogándote que te tomes la molestia de venir hasta mí para curarme de la enfermedad que me aflige.

Que alguien escribiera a Jesucristo en aquel tiempo, casi generalizadamente ágrafo, es una sorpresa. Pero llena aún más de estupor el contenido de la supuesta carta de respuesta de Jesús al toparca por medio de un correo llamado Ananías. Escribió Jesús (hay quien dice que dictó porque no sabía escribir):

Abgaro, eres dichoso por haber creído en mí sin haberme visto. Pues de mí está escrito que los que me hayan visto no creerán en mí, para que aquellos que no me hayan visto crean y vivan. Y sobre todo lo que me has escrito pidiéndome que vaya hasta ti, es preciso que cumpla aquí todas aquellas cosas por las que fui enviado. Entonces subiré de nuevo al lado del que me envió. Pero cuando sea elevado al cielo, te enviaré a uno de mis discípulos para que cure tu enfermedad y os otorgue la vida a ti y a los tuyos.