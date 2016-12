Llegada la Navidad, tradicionalmente se han venido cantando, escuchando siquiera, los villancicos. Idílicamente, si se nos permite el recuerdo, cuando muchos celebrábamos la Nochebuena en familia frente a una chimenea, una estufa donde se asaban castañas o arrebujados bajo las faldas de una mesa camilla calentados por un brasero de carbón ardiendo, teníamos a mano una zambomba, panderetas, una botella de anís sobre cuya tallada superficie, rascándola, podían conseguirse sonidos musicales. Y más o menos al unísono, nuestras voces entonaban esas sencillas canciones aprendidas en la infancia, de generación en generación, que evocaban el Nacimiento del Niño Dios.

Pero ¿de dónde vienen los villancicos, cuándo surgieron? Se asegura que el más antiguo es del siglo IV, "Iesus Refulsit Omnium", atribuido a San Hilario de Poitiers. Pero es en la Edad Media cuando en verdad tienen mayor difusión en Europa. La raíz de su denominación obedece a que los componían e interpretaban gentes del pueblo, de las villas, de ahí que se los llamaran villanos. Que darían con el tiempo el nombre de villancicos a unas canciones que relataban sucesos ocurridos a lo largo de todo un año, cual si se tratara de "un periódico sonoro". En esos orígenes no había alusiones de ningún tipo religioso, sino que abundaban en referir historias de amores y desamores tenidos por las gentes de cada lugar, o de sus trabajos en el campo o en la artesanía. Y como con el paso de los años fueron manteniéndose esas costumbres cuando expiraban los doce meses, la Iglesia encontró en esos mensajes una fórmula para ir divulgando la venida al mundo de Cristo. Autores anónimos, o cuyos nombres no hay manera de hallarlos en ninguna parte, irían creando en los últimos siglos piezas que han resistido el paso de los años. Desde luego los más repetidos pertenecen a la centuria anterior, en la que con respecto a España se cuentan, sí, con aportaciones de relevantes poetas, como García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Gerardo Diego… De Manuel Machado encontramos esta cuarteta:

"Los campanilleros" tienen una larga, antigua proyección popular. El nombre está asociado a unos hombres, campesinos en su mayoría, que iban tocando unas campanillas con cuyo sonido recordaban a sus vecinos de cada pueblo que debían sumarse en procesión a la Misa del Alba para el rezo del Santo Rosario. Ello sucedía a finales del siglo XVII y el XVIII, muy en concreto en comarcas andaluzas y extremeñas. Unos coros y acompañamiento de guitarras ponían un fondo de música popular a las canciones que iban desgranando cuantos fieles acudían a esa cita religiosa.

El eco de los sonidos de las campanillas o cascabeles procedentes de las caballerías resonaba camino de la iglesia de aquellos Rosarios de la Aurora. Las canciones de entonces fueron ya en el siglo XX más concretamente en sus letras dedicadas a la venida del Hijo de Dios. Y entonces, "Los campanilleros" ya no fue un villancico, sino una modalidad dentro de un género ligado al flamenco. No puede decirse en puridad, escuchando "Los campanilleros" que es sólo un título: existen diferentes letras de canciones así denominadas. Varían los seis versos asonantes primitivos. Eso sí, el fondo musical suele ser el mismo. Se cree que el primer "cantaor" que popularizó "Los campanilleros" fue Manuel Torre, un "cantaor" legendario nacido en Jerez, nacido en 1878, fallecido en 1933, que en 1929 grabó así su creación:

Tres años más tarde, Dolores Jiménez Alcántara, conocida como La Niña de la Puebla (en razón de ser oriunda de La Puebla de Cazalla, Sevilla) grabó su versión, aunque en realidad yo la llamaría creación, de "Los campanilleros", con letra de su padre y adaptación musical de ella. Reza así:

Hay una expresión parecida a los últimos versos recogida de la novela La gaviota, que en 1849 publicó Cecilia Böhl Faber (Fernán Caballero). Es muy posible que La Niña de la Puebla leyera tal obra. Ella misma, a quien tuve el gusto de conocer, me confesó que siguiendo el método Braille (era invidente) leía todas las noches durante tres o cuatro horas. El caso es que le pagaron dos mil pesetas en 1932 por grabar ese villancico. Transcurridos unos años hizo también versiones diferentes, con otras letras, pero la que se ha mantenido hasta hoy es la primera, que la convirtió en una cantaora muy popular.

Me ha sido realmente difícil encontrar el rastro de otros villancicos con respecto a sus autores y los detalles de cómo se crearon. Si se fijan en los títulos que figuran en cualquier disco encontrarán entre paréntesis estas dos consonantes, D R, que como sabrán significa "derechos reservados". Y en la Sociedad de Autores ignoran quiénes son y los que se aprovechan más bien son los que realizan su adaptación o firman sus arreglos, que al fin y al cabo también aportan un trabajo. "Los peces en el río" es villancico harto conocido, del que sólo hemos averiguado que tiene influencia árabe, y es muy posible que lo compusiera un andaluz a principios del siglo XX:

Hay quien dice que esa letra parece surrealista. Y hasta se cuenta con una versión en inglés:

"But look at how the fishes / in the river drink /. But look how they drink / in order to see God born…"