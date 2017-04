La guerra de las Malvinas no fue por petróleo, fue por política, y por política interna, no por equilibrios entre bloques en la Guerra Fría, o por una revancha hispana contra los anglosajones, o por anti-imperialismo.

En Occidente, casi toda la izquierda, gran parte de la derecha y hasta amplios sectores de los cleros cristianos ya sólo son capaces de interpretar los acontecimientos políticos e históricos en clave económica, como unos marxistas ramplones: todo se debe a los fabricantes de armas o al petróleo. Así, es común encontrar explicaciones sobre la guerra en Siria que se resumen que la OTAN quiere robar el petróleo sirio… cuando este desgraciado país sólo extraía un 0,5% de la producción mundial.

Una versión un poco más elaborada, pero también con base material, es la que explica el terrorismo islamista con el mal trato de los europeos a los musulmanes, de modo que "no ven otra salida que inmolarse", según un diputado de Podemos. La consecuencia es que la política, la religión, la ideología, el poder, la geopolítica y los sentimientos humanos desaparecen y toda actividad se limita a lo material.

El general Alexander Haig, secretario de Estado del presidente Ronald Reagan, que tuvo la misión de negociar con el dictador general Leopoldo Galtieri y la primera ministra Margaret Thatcher, aseguró (La Nación, 10-8-1997) que la decisión de la Junta argentina se debía a un asunto interno:

Muchos en la Casa Blanca creían que el problema no tenía nada que ver con el orgullo nacional, que todo estalló por el petróleo. Reagan a veces repetía eso. Es ironía, pero yo no creía en eso. Que tenía que ver con despertar el orgullo nacional y con otra cosa. La junta -Galtieri me lo dijo- nunca creyó que los británicos darían pelea. El creía que Occidente se había corrompido. Que los británicos no tenían Dios, que Estados Unidos se había corrompido.... Nunca lo pude convencer de que ellos no sólo iban a pelear, que además iban a ganar.