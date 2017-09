Al oeste del Nilo, en la ciudad de Lúxor, se levanta majestuoso el Templo de Millones de Años, construido en honor del conocido como el Napoleón de la antigüedad. Era Tutmosis III, un faraón guerrero que gobernó el Valle del Nilo hace más de 3.000 años. Su apodo hace referencia a su afán de conquista. Miles de pueblos se rindieron bajo su mandato, hazañas que se aseguró de que llegaran a nuestros oídos gracias al escriba que les acompañaba al frente. Hasta los obeliscos narraron sus victorias. Sus incursiones alcanzaron Siria, Palestina y Líbano.

Myriam Seco junto a uno de los hallazgos

Este templo pasó inadvertido durante décadas sin que nadie penetrase en sus entrañas hasta que un equipo de arqueólogos dirigido por Myriam Seco (Sevilla, 1967), una de las egiptólogas más importantes de su generación, se propuso desentrañar el misterio. Desde 2008 dirige las excavaciones y restauraciones del templo. "Nunca se sabe lo que se puede encontrar y qué secretos oculta la arena del desierto", asegura la arqueóloga a Libertad Digital.

Desde un principio, el yacimiento resultó ser una enciclopedia del Antiguo Egipto "que no ha parado de dar sorpresas". El templo corresponde a la dinastía XVIII y se usó durante los sesenta años de reinado de Tutmosis III y también durante el gobierno de su hijo Amenofis II. Ha permitido entender las costumbres de ese pueblo. "El primer año encontramos un almacén con más de 2000 fragmentos de arenisca y caliza sin estudiar. En la segunda campaña comenzamos a encontrar tumbas anteriores al templo. En el 2012 excavamos el complejo del sacerdote Khonsu, que veneraba la figura de Tutmosis III", desgrana Seco. El listado de buenas noticias prosigue. Han encontrado, entre otras cosas, una tumba con las joyas de oro y plata de una dama de la alta sociedad del Reino Medio, una necrópolis de Época Tardía o un cartonaje del Tercer Período Intermedio perteneciente a un funcionario de la Casa Real llamado Amonrenef.

Para un arqueólogo, el culmen es Egipto por la perfección que llegaron a alcanzar en las matemáticas, la astronomía, la medicina o el conocimiento de los materiales

La española presagia que lo que queda por encontrar será igual de "apasionante": "Nos queda por excavar gran parte del sector norte del templo, donde se encontraban los almacenes y los talleres. También la capilla dedicada a la diosa Hathor y toda la zona donde se encuentra la necrópolis de la dinastía XI y una de Época Tardía".

Excavaciones en la ciudad de Lúxor | Myriam Seco

Myriam Seco tiene la gran fortuna de ejercer su profesión en el Olympo de los arqueólogos. "Egipto es el culmen, por la perfección que llegaron a alcanzar en las matemáticas, la astronomía, la medicina o el conocimiento de los materiales". A su cargo, tiene un equipo de más de cien personas, algunos de ellos trabajadores locales. "Normalmente son campesinos que combinan su actividad en el campo con los trabajos en las misiones arqueológicas. Diversas generaciones han trabajado con los arqueólogos y esto les ha convertido en grandes profesionales sin haber estudiado. Es una maravilla trabajar con esta gente, que conoce bien su trabajo, es muy sencilla y tiene una singular filosofía de la vida".

España, un referente

Seco es doctora en Historia por la Universidad de Sevilla y ha trabajado con el Instituto Arqueológico Alemán en la Necrópolis de Dahshur, con el Centro de Estudios Alejandrinos en el yacimiento de Qait Bay en Alejandría o con el Instituto de Arqueología Naútica en el Mar Rojo. Vive desde hace una década en Egipto, desde donde atiende a Libertad Digital. Gracias a arqueólogos de su categoría, España se ha convertido en un referente. "Hay una cantera grandísima -asegura-, la cuestión es que de esa cantera salgan profesionales que puedan dedicarse a la Egiptología y encuentren su sitio en el mundo laboral".

Egipto no es un país inestable políticamente, ha pasado por su primavera árabe, pero ha vuelto a su habitualidad

Ha trabajado en Egipto y Líbano: "No se puede comparar, son países totalmente diferentes. Líbano es un país muy acogedor, de ambiente Mediterráneo y muy rico culturalmente que ha sufrido mucho, en ocasiones debido a intereses ajenos a sus propios habitantes. Cuando organizábamos las campañas arqueológicas en Tiro, hasta el último momento no sabíamos si podríamos trabajar o no. Sin embargo, Egipto no es un país inestable políticamente, ha pasado por su primavera árabe, pero ha vuelto a su habitualidad. Es un país grandísimo, con más de 90 millones de habitantes, con una fuerte identidad nacional y muy poca mezcla cultural. En el día a día tratas con gente muy amable y hospitalaria. La excavación la tenemos en Luxor y allí se vive muy tranquilo".

Excavaciones en la ciudad de Lúxor | Myriam Seco

En cambio, Siria amanece cada día con noticias sobre nuevos destrozos arqueológicos. Las ruinas grecorromanas de Palmira, Patrimonio Mundial de la Unesco, han sufrido daños significativos causados por el grupo terrorista Estado Islámico. "Creo que no hace falta ser un arqueóloga para sentir miedo, terror y pena ante tal barbaridad", admite.

Tutmosis III puede resultar alejado de los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos, ajeno a la era Trump, la escalada nuclear que vive Corea o los huracanes que azotan Centroamérica. "¿Qué nos importa este faraón? Nos importa, y mucho", dice Seco. "Siempre aprendemos del pasado y en el caso de la civilización egipcia tiene un plus de interés por la perfección que llegaron a alcanzar", afirma con rotundidad.