Josep Tarradellas (al que el rey Juan Carlos creó marqués en 1986) fue uno de los políticos españoles más populares y queridos desde su regreso en 1977 hasta su fallecimiento en 1988. Sin embargo, al morir Francisco Franco en 1975, pocos catalanistas le conocían y muchos menos le habían visitado en su modestísima residencia en Saint-Martin-le-Beau, en el exilio francés.

Desde que en 1954 fuera elegido presidente de la Generalitat de una manera penosa por los supervivientes del Parlamento autonómico catalán (sólo nueve de ellos estuvieron presentes en la votación, realizada en la embajada de la República española en México, el único país que mantenía el reconocimiento al régimen vencido), Tarradellas, ex consejero de Companys, se empeñó en mantener la institución, aunque se limitara, como decía, al membrete de un papel de cartas. Para aumentar su papel institucional renunció en 1957 a su militancia en ERC.

Como señala Jesús Conde (Tarradellas, testigo de España),

Tarradellas no figuraba en el diseño de la Transición. En el libro Lo que el rey me ha pedido, memorias de Torcuato Fernández Miranda (…), el presidente de la Generalitat no aparece ni siquiera mencionado"