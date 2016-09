Miguel Ángel Blanco, el hijo de todos

El hijo de todos (La esfera, 2016), el título del libro que se ha presentado este miércoles en el Ateneo de Madrid, viene de las palabras de Consuelo Garrido, madre de Miguel Ángel Blanco, que ya nos alertó en su día de que su hijo podía haber sido "el hijo, el hermano, el novio o el amigo de cualquiera".

El periodista Miguel Ángel Mellado es el autor de El hijo de todos, un «insayo con "i" de indignación con el que salda una "deuda personal y profesional" después de tantos años publicando historias sobre las víctimas del terrorismo. Mellado sentía la necesidad de aportar su grano de arena, de llevar a cabo "un acto de reparación preventiva contra el olvido" no solo de los que sobrevivieron a la violencia, sino también de los que perecieron por la libertad de España. Según el autor, "el mayor dolor que puede sentir un muerto es el olvido".

ETA mató a Miguel Ángel Blanco por su compromiso político

En la presentación Mellado ha estado acompañado de Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior, y de Carlos Totorica, alcalde de Ermua. Durante su intervención Mayor Oreja ha discrepado con Mellado porque no cree "que hayamos derrotado a ETA. Su objetivo, la ruptura de España, avanza sin control". A colación de las elecciones vascas que se celebran este mes, Mayor Oreja ha hecho referencia a la necesidad de enfrentarse al problema del nacionalismo, "que parte de un sentimiento pero culmina en resentimiento hacia la propia idea de España", y que forma parte de la actual "crisis de valores" que padece Europa. Sin embargo, también ha añadido que "el espíritu de Ermua y el recuerdo de Miguel Ángel Blanco estará siempre en la vanguardia de la solución; el sacrificio de las víctimas no ha sido inútil".

"No creo que hayamos derrotado a ETA. Su objetivo, la ruptura de España, avanza sin control"

Es la primera biografía sobre Miguel Ángel Blanco que se publica cuando ha comenzado la cuenta atrás para la conmemoración del 20º aniversario de su secuestro y asesinato por ETA, el 13 de julio de 1997. En ella se muestra el "lado humano" del concejal de Ermua a través de decenas de entrevistas a familiares y a amigos cercanos, como por ejemplo, al forense que hizo la autopsia o al fiscal del juicio a sus asesinos. El hijo de todos es una reconstrucción periodística, llena de emoción.

Según el autor "ETA mató a Miguel Ángel Blanco por su compromiso político". El impacto de este asesinato en los españoles no fue uno más de las 858 muertes causadas por ETA. Su agonía fue transmitida a cámara lenta, los verdugos dieron 48 horas de plazo para la ejecución, y este hecho cambió durante un tiempo la perspectiva general sobre la violencia etarra y abrió los ojos a la gran mayoría de la sociedad española. "El espíritu de Ermua descolocó a los nacionalistas y marcó el principio del fin de ETA", ha señalado el autor.

El espíritu de Ermua descolocó a los nacionalistas y marcó el principio del fin de ETA

Por su parte, Carlos Totorica, cree en la "necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas", de no olvidar los actos violentos de ETA y de que el recuerdo de los fallecidos sirva como "símbolo de libertad y pluralismo" por un motivo muy claro: "tenemos que dar sentido al sufrimiento de las víctimas", decía.