Hubo una vez una periodista italiana que como en la pesadilla gritaba: ¡Peligro! ¡Peligro, insensatos!, pero nadie detenía sus pasos hacia ninguna parte. Ella gritó que el emperador iba desnudo pero la masa cortesana la ahogó y siguió saludando al cortejo. El ejemplo del cuento de Andersen es suyo, no mío.

Oriana Fallaci (1929-2006) se hizo los ocho miles de la profesión periodística. Vietnam, a Latinoamérica o la Guerra del Golfo. En su libro Las raíces del odio. Mi verdad sobre el islam (La esfera, 2015) está parte de esa ruta informativa, la fundamental para nuestros días.

La brava italiana nació en guerra, plantando cara al fascismo y en guerra murió, dando patadas al aire, como un niño enfurecido, contra el islamismo y el "macartismo" que le propinó la izquierda tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Cuando se posó la nube de polvo el mundo recogió los escombros sin levantar la mirada del suelo. Como un gas, los islamistas habían propagado la peor de las plagas: el miedo bajo la coartada política del multiculturalismo.

Oriana cometió un único delito: la libre opinión. Fue amenazada de muerte, instigada, repudiada por antiguos editores y amigos, contagiados de auto-intimidación. Alguno le dijo que, por defenderla, le habían dejado de invitar a cenar. Por eso no le extrañaba que "cada vez que denunció estas cosas me sienta una Casandra que le habla al viento". Y siguió adelante. Se exilió de Italia a EEUU. Allí estaba el 11S. Escribió: "mis verdaderas medallas son, así pues, los insultos, los epítetos denigrantes, los abusos que recibo por parte del moderno macartismo que "a los herejes los quema tapándoles o intentando taparles la boca". La intimidación de toda la vida.

La periodista creyó que el haber vencido al fascismo y al nazismo rellenaría su carnet de baile para el resto de sus días. Que nunca volvería a estar en la pista con el totalitarismo, y la verdad, cualquiera lo habría pensado tras sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Pero tenía una amarga cita pendiente en los últimos años de su vida.

Fallaci fue la primera en denunciar la "triste" alianza Izquierda-Islam. Por ejemplo en España Zapatero tras desintegrar los escombros del 11M y culpar a unos islamistas, nos extendió la alfombra de la Alianza de Civilizaciones. Y todos tan contentos. Tremenda hostia con la que comulgar. Los que escupieron la galleta se condenaron a una muerte civil. Como Oriana. Quizá estas palabras suyas cobren significado para usted, lector:

Porque la censura más peligrosa no es la de los regímenes absolutistas o dictatoriales

¿Qué pasa, según Fallaci, en las democracias?

En las democracias inanes, en cambio, en los regímenes inertemente democráticos, el despotismo salva el cuerpo y ataca el alma, porque es el alma lo que quiere encadenar. Así a sus víctimas les dice. Elige. Eres libre para pensar o no como pienso yo. Si no piensas como yo no te suprimiré. No tocaré tu cuerpo. No confiscaré tus propiedades. No violaré tus derechos políticos. Te permitiré hasta votar. Pero tú (...) nunca serás seguido y respetado. Porque recurriendo a mis leyes sobre la libertad de pensamiento y de opinión, yo sostendré que eres impuro. Que eres un mentiroso, un disoluto, un demente. Y te convertiré en un fuera de la ley. En un criminal. Te condenare a la muerte civil y la gente ya no escuchará más. Peor. Para no ser castigados a su vez, quienes piensen como tú desertarán.