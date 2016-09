Dorothy sigue intentando volver a casa

El Paseo

Ha pasado más de un siglo desde que Lyman Frank Baum (1856-1919) plasmase en un libro el maravilloso mundo de Ciudad Esmeralda al que irían a parar una joven de Kansas y su perro Toto. Se llamó El mago de Oz. La editorial sevillana El Paseo publica por primera vez en español un conjunto de seis relatos que continúan las aventuras de Dorothy. Cuenta con las ilustraciones originales de John Rea Neill, las cuales sirvieron para definir a los personajes de la película que protagonizó Judy Garland en 1939.

Historias mágicas de Oz (Little Wizard Stories of Oz) recupera, como no puede ser de otro modo, los personajes de Dorothy, el Espantapájaros, el Leñador de Hojalata y el León Cobarde, pero también otros no tan conocidos : la princesa Ozma, Jack Cabeza de Calabaza, Tik-Tok el hombre mecánico, el Tigre Hambriento, el rey Nomo y el Caballete.

"Estos cuentos supondrán una perfecta introducción para los que pisáis por primera vez el maravilloso mundo de Oz", asegura la editorial.