La 'bibliopatía' de Luis Alberto de Cuenca

Declara ser un gran acumulador de objetos, desde colecciones de cromos de sus nietas (completas, por supuesto), muchos cómics ("Porque donde hoy hay un cómic, mañana habrá… dos"), y de todo tipo de figuras fantásticas. Estatuillas que protegen su tesoro más preciado: los libros. Hace tiempo hizo la cuenta y tiene más de 30.000 volúmenes. Pero eso fue hace años, así que sospecha que la cantidad ha aumentado exponencialmente.

"Me gusta tener los libros impolutos. No soporto una página doblada, ¡me parece una mutilación intolerable!, ni una marca, a no ser que sea una inscripción interesante que le de más valor al libro"