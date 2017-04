La gran historia de amor que cuenta la hija de Paco de Lucía

No lo pone en la portada del libro, ni en la contraportada. Tan solo hay una leve referencia a Paco de Lucía en la solapa interior, en la que cuenta la biografía de la autora. Sin embargo, quienes conozcan la historia de Casilda Sánchez Varela verán a su padre reflejado en muchas partes del libro. Ella dice que cuando uno escribe, cuenta su historia: es algo inherente al mero hecho de escribir. Y, por eso, no va de "hija de...". No le hace falta.

Te espero en la última esquina del otoño es una novela ágil pero no sencilla. Muy difícil de clasificar. Lo fácil sería decir que es literatura romántica, pero sería injusto, porque hoy en día el género ha quedado desprestigiado: ya nadie piensa en Jane Austen sino en 50 sombras de Grey, y -desde luego- no es el caso. Qué daño ha hecho la desvirtuación del género a autoras como Mamen Sánchez, Luz Gabás, María Dueñas o Matilde Asensi. Pese a ello, cabe poner en valor la obra de estas autoras que han vendido miles de libros.

Casilda Sánchez Varela podría formar parte pronto de esa lista, porque la historia de Cora y Chino se merece ese honor. Una historia plasmada cinematográficamente (no en vano, su autora consiguió en 2015 el Goya a la mejor película documental por La búsqueda, en la que hablaba de su padre). Y de su padre habla también en este libro, pero veladamente. Quien conozca la historia disfrutará con los dobles significados; y si no, no pasa nada: la trama sigue por su cuenta).

Chino Montenegro es un escritor que ha tenido un gran éxito con su novela Los muertos felices, en la que habla del amor como si de una enfermedad se tratase. Pero lo que le pasa a Chino es que está experimentando en su propia piel un sentimiento que dirigirá lo que hace, lo que dice, lo que piensa y lo que escribe. Porque la vida de Chino está irremediablemente vinculada a la de Cora Moret: una niña descreída, de una familia bien. Una historia intermitente: con idas y venidas, y muchos quiebros en la historia, que se ve reflejada en el libro que Chino escribe, cuyos protagonistas son un reflejo de esta pareja. Y como la realidad vista en los ojos de otra persona es muy diferente a lo que uno cree que vive, Cora se sorprende con la historia que de ella cuenta en el libro, y Chino se asombra por cómo percibe ella la realidad. Porque no es lo mismo leerlo que vivirlo.

Curiosa historia, y curiosa estructura, porque el libro arranca con prácticamente una sesión de psicoanálisis, para dar paso a la historia contada a través del libro, de los personajes y de terceras personas (entre las que destaca Alicia: una vecina que se interesa por esta pareja).

Es un libro con una historia muy concreta, en la que los lugares en los que se desarrolla son parte tan importante del libro como los personajes. Oiremos el mar de Cádiz, saborearemos el pescaíto y el barbadillo, oiremos la guitarra española y saborearemos el Madrid más castizo de Chamberí, Prosperidad o Lavapies.

La autora

Casilda Sánchez Varela nació en Madrid en 1978. Se licenció en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha trabajado diez años como periodista en la sección de cultura de la revista Telva. En 2014 participó como guionista en La búsqueda, documental sobre la figura de su padre. Fue nominado a tres premios Goya y elegido Mejor Película Documental ese año. En la actualidad reside en Madrid con su marido y sus tres hijos.

Casilda Sánchez Varela. Te espero en la última esquina del otoño. Madrid, Editorial Espasa, 2017. 316 páginas. ISBN: 9788467045192