Hay estudios científicos que aseguran que si la emoción que experimentamos es suficientemente intensa, ésta deja una marca física en el cerebro. Si recorremos nuestros días pasados, podemos intuir qué hechos dejaron su huella. Eso es Dónde vais a encontrar un padre como el mío.Es una radiografía del cerebro de Rossana, una escritora italiana que bucea en su infancia para narrar con dulzura y veneno la difícil relación que mantuvo con Renato, su padre. Es una disección de un pasado construido con amor y rencor por igual, marcado por decisiones erróneas, pasajes dramáticos, inocentes gestos y una figura paterna con más aristas de las que puede asimilar una niña. Renato fue lo mejor y lo peor que le pasó.

Dónde vais a encontrar un padre como el mío es un libro autobiográfico, galardonado con el Premio Strega Giovani y del Premio Elsa Morante de Narrativa. Su autora es Rossana Campo (Génova, 1963), reconocida en Francia e Italia, con más de quince novelas en su haber, y que, por primera vez, se puede leer en español. En un ejercicio de valor, Campo ajusta cuentas con su pasado. Describe con ojos de niña al padre alcohólico, vago e irresponsable que le llevaba a los tugurios sin reparos morales. El mismo que le hacía reír y le enseñaba que no hiciera caso de los "imbéciles". Muestra su gratitud, en ocasiones irracional, hacia un padre destructivo, que, sin proponérselo, impulsó su carrera como escritora.

La autora se deshace del edulcorante que añade el paso del tiempo a los recuerdos porque "lo hermoso y lo terrible pueden convivir en una misma persona". Son "años de penumbra" narrados de una forma tan intensa y sencilla que emociona.

Mil veces me había sentido abandonada y dejada en manos del enemigo, mil veces me había faltado el padre que me había prometido que nosotros podríamos luchar contra el mundo que no nos comprendía.