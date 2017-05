La marca Clint Eastwood nació en Almería

En 1964, un desconocido actor de California acepta la propuesta de Sergio Leone para rodar un filme que crearía escuela tras su estreno en Italia: Por un puñado de dólares. Al cierre de la trilogía, su suerte había cambiado: nacía Clint Eastwood.

Francisco Reyero, (Sevilla, 1971) narra en Desde que mi nombre me defiende (Fundación José Manuel Lara) las tres películas que Clint Eastwood rodó bajo la dirección de Sergio Leone en España: Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo.

Desde que mi nombre me defiende recoge una historia muy curiosa puesto que el spaghetti western era un proyecto ridículo en el que nadie creía y Sergio Leone era considerado un director absurdo. Por si fuera poco, Leone quería como protagonista a Henry Fonda, Charles Bronson o James Coburn.

Eastwood llegó a Europa porque quería "huir de Hollywood, descansar". Llegó en el año 64, se alojó en un apartamento en la Torre de Madrid y cobraba e300 pesetas diarias en concepto de dietas.

Más viril

El mérito de construir el personaje se lo disputan Clint Eastwood y Sergio Leone. No se ponen de acuerdo. Al igual que durante los rodajes, puesto que el actor hablaba en inglés y el director en italiano. Marianne Koch, la protagonista, aseguró que cuando Leone vio al estadounidense "lo vio como Miguel Ángel al bloque de mármol". Sin embargo, lo quería más viril. De ahí que se dejase barba, usase poncho y siempre llevase un cigarro a pesar de que no fumaba.

El libro incluye divertidas anécdotas del rodaje: comían bocata, fruta y bebían en botijo; los figurantes eran gitanos y el doble a caballo de Eastwood era el rejoneador Manuel Vidrié .

Fueron muchos los escenario españoles que usaron para rodar estas películas, principalmente Almería, pero también el Monasterio de San Pedro Arlanza, en Burgos, Silos, Hoyo de Manzanares o el Pabellón de Toledo en Feria del Campo.

Las películas de Eastwood se estrenaron en Estados Unidos con muy malas críticas pero con un éxito de locura. Decían que eran lo contrario del buen vaquero. Aún así, recaudaron millones de dólares. Eastwood no volvió a visitar Almería ni a trabajar con Sergio Leone. "Después de los westerns en España, me convertí de repente en Clint Eastwood. El nombre me defiende. Si no lo tuviera y fuera hoy a un casting, no me contratarían", aseguró.

Francisco Reyero. Eastwood. Desde que mi nombre me defiende, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, abril 2017, 22 págs. ISBN: 978-84-15673-51-4.