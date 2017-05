'Clara Aparicio, querida mujercita'

A Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno le arracimaron los nombres de sus antepasados, y pese a que le gustaba el verbo arracimar, hubiera preferido un nombre más sencillo: Juan Rulfo. Así lo contaba el escritor mexicano del que ahora se cumplen cien años de su nacimiento.

A Rulfo se le conoce por su breve actividad literaria, un autor del que vale la pena jactarse de haber leído toda su obra, cosa bastante accesible. Tras El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955), llegó una recopilación de guiones cinematográficos menos conocida: El gallo de oro. Pero no fue todo, aunque algunos así lo crean: lo cierto es que explotó su faceta de antropólogo escribiendo un libro titulado Sobre la conquista y colonización de la Nueva Galicia (hoy Jalisco), que fue distribuido gratuitamente por una entidad privada en Guadalajara, motivo por el que es menos famoso. Y dedicó buena parte de su tiempo (más de 20 años de vida profesional) a la edición de libros en el Instituto Nacional Indigenista de México, con una colección de casi 250 textos sobre 56 comunidades indígenas de las que incluso se desconocía la existencia de algunas de ellas.

Volcó su vertiente creativa en la fotografía, faceta menos conocida del Premio Príncipe de Asturias de las Letras del año 1983. La obra 100 fotografías de Juan Rulfo, contiene un centenar de imágenes seleccionadas de su acervo, compuesto de unas 6.000 fotografías. La selección corrió a cargo de Andrew Dempsey y Daniele De Luigi, y también incluye dos textos: uno dedicado a Henri Cartier-Bresson, en las dos épocas de su paso por México, y otro sobre el fotógrafo mexicano Nacho López.

Y no más conocido es un libro titulado Cartas a Clara, que recoge la correspondencia con Clara Aparicio. Una mujer que supuso un cambio. Y así lo cuenta en la primera carta que se recoge:

En los 84 textos que publica la editorial RM, se recogen las cartas escritas entre octubre de 1944 y diciembre de 1950, acompañados de fotos alusivas, que contextualizan las palabras de Rulfo. Una edición anterior, del año 2000, recogía 81 cartas, bajo el nombre de Aire de las colinas. En esta edición que nos ocupa hay muestras de su ordenada caligrafía: borda las letras como petit point. Una postal, algún garabato, retratos de la época y la rúbrica del matasellos, que da fe de esas cartas.

En algunos casos, frases muy directas de ‘un desequilibrado del amor’. En otras el autor usa la tercera persona para sacar al personaje: ‘este muchacho’ (refiriéndose a sí mismo). Una correspondencia frecuente de la que solo conocemos una parte, la que se refleja en este libro, aunque de la otra ya nos da pista Rulfo:

"No puedo imaginar cómo una niña tan menudita puede hacer UNA LETROTA TAN GRANDE… el escribir una carta. Eso es hacer trampa.

Sin embargo, tu carta me dio un enorme gusto. Puse las dos manos para recibirla y la leí con mis dos ojos y luego volví a leer porque hay algo allí que a mi corazón le gusta. Hay algo en todo lo tuyo que a mi corazón le gusta mucho. Y tú sabes que a este corazón que yo te he regalado hay que darle gusto".