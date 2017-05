'La sombra del águila': dos perspectivas sobre la guerra

La Editorial Castalia lanza una nueva edición, dirigida por Andrés Amorós, de La sombra del águila de Arturo Pérez-Reverte, una obra en la que el escritor, a través de un relato aparentemente sencillo, muestra su visión de la guerra, España, el patriotismo o el heroísmo anónimo. El ambiente histórico en el que tiene lugar, las guerras napoleónicas, constituye una de las especialidades de Pérez-Reverte, que despliega los recursos de la intriga e imprime a la narración su estilo vital, apasionado y lleno de desparpajo. Su sentido del humor también está presente.

La sombra del águila narra una historia ficticia basada en un hecho real: durante la campaña de Rusia de 1812, en un combate adverso para las tropas napoleónicas, un batallón de antiguos prisioneros españoles, enrolados a la fuerza en el ejército francés, intenta desertar, pasándose a los rusos. Interpretando erróneamente el movimiento, el Emperador lo toma por un acto de heroísmo y ordena en su auxilio una carga de caballería que tendrá imprevisibles consecuencias.

Fue cuarta obra de Pérez Reverte, "una de las mejores pero de las que menos se conoce", asegura Amorós. Fue publicada por entregas. La sombra del águila presenta dos perspectivas sobre la guerra: Napoléon, el águila, la ve desde arriba, se coloca en lo alto de una montaña y ve todo con grandeza; el humilde soldado, la sombra, la ve desde abajo.

El autor insiste en la idea de patriotismo como un valor positivo. Coinciden españoles de todas las regiones unidos por una empresa común: sobrevivir. Pérez Reverte se burla de muchos falsos ideales, pero no de todos: "De ese batallón sobrevivieron solo once hombres, que hicieron muchas cosas buenas y muchas cosas malas, que quisieron pasarse al enemigo y no lo consiguieron y que sobrevivieron a todo. Su patria, ni les espera, ni se lo agradece".

Arturo Pérez Reverte. La sombra del águila. Edición de Andrés Amorós. Editorial Castalia, Colección Castalia Didáctica, 2017.