La niña que sobrevivió al Holocausto "por un error"

Dagmar Lieblová, de origen judío, nació en 1929 en Kutná Hora. En junio de 1942 fue deportada junto a su familia a Terezín y, más adelante, al llamado campo familiar de Birkenau. Su abuela murió durante el traslado. Sus padres y su hermana fueron asesinados en una cámara de gas en Birkenau. Ella fue la única superviviente de su familia. La dejaron viva por "un error administrativo en su registro". De ahí que el libro que cuenta su estremecedora experiencia en los campos de concentración y la posguerra se llama Estoy aquí por un error.

La editorial Huso publica por primera vez en español la historia de Dagmar Lieblová, recogida por el historiador Marek Lauermann, con traducción de Kepa Uharte y prólogo de Marifé Santiago Bolaños. Lauermann lleva años dedicado a escribir la memoria de los judíos que padecieron en los campos de concentración, especialmente en la zona de Kutná Hora.

El libro cuenta cómo Lieblová, que por entonces tenía 15 años, fue registrada como una joven nacida en 1925 en lugar de 1929. Fue incluida en el grupo de judías aptas para trabajos forzosos, acotado a mujeres de entre 16 y 40 años. Su hermana era más pequeña y su madre tenía 43 años. Fueron asesinadas en una cámara de gas. Lieblová salvó la vida por aquel nimio error.

Fue trasladada a Hamburgo. Después a Bergen-Belsen. Sentía que le fallaban las fuerzas, que no podía más, hasta que el 5 de abril el ejército británico liberó el campo. Lieblová regresó a Checoslovaquia en el verano de 1945, sola y enferma de tuberculosis.

Memoria viva

Dagmar Lieblová fundó junto con otros supervivientes la Iniciativa Terezín, con la que organiza conferencias en las escuelas en torno al Holocausto. En 2011, recibió de manos del presidente de la República Checa la Orden de Tomá Garrigue Masaryk y también fue nombrada ciudadana de honor de Kutná Hora.

Dagmar Lieblová | Huso editorial

Estos días está en España para contar de viva voz su historia, con la serenidad que otorga el paso del tiempo pero con la tristeza de alguien incapaz de reconciliarse con un pasado tan duro.

En prólogo de Estoy aquí por error, Marifé Santiago Bolaños escribe: "Millones de seres humanos fueron destruidos durante la época infame del antisemitismo hitleriano. A los que no se asesinó, los que no perecieron, portarían la huella de aquella verdad ontológica y cimentadora tatuada en el alma. Una evidencia apodíctica. La superficie de las cosas como objetividad del mundo. Se está lo que se es. Dagmar Lieblová, un error de quien escribiera el año de su nacimiento, la salva de Auschwitz. Y ella sigue en la vida mandada por su misma no-voluntad que ha sido convertida en judía y deportada con los suyos. Esa no-voluntad es la que combatirán profesores, profesoras, artistas en los campos de exterminio. A esa no-voluntad es a la que vencerá un cuento infantil trascendido por la circunstancia, Brundibár, como abejorro polinizador de algo que no puede desaparecer en el abandono ni en la errancia".

Lieblová cumple este viernes 88 años y lo celebrará en el Teatro Real de Madrid, donde se representa la ópera infantil Brundibár, de Hans Krása (1899-1944), que fue interpretada 55 veces entre 1943 y 1944 por los niños del campo de concentración de Terezín, entre ellos, por la propia Lieblová.

Marek Lauermann. Estoy aquí por un error. La historia de Dagmar Lieblová. Huso, 2017. ISBN: 978-84-946245-9-9. 128 páginas.