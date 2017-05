Borges, una mala persona y un magnífico escritor

Al cumplirse treinta años de la desaparición de Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899-Ginebra, 14 de junio de 1986), la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y la editorial Alfaguara presentan la edición conmemorativa de Borges esencial, una antología que ofrece íntegras dos de las obras fundamentales del autor, Ficciones y El aleph, a las que se ha sumado una significativa selección de ensayos y poesías.

La antología, preparada por José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras, se adentra en la obra de Borges y aborda esos "temas habituales" como "la perplejidad metafísica, los muertos que perduran en mí, la germanística, el lenguaje, la patria, la paradójica suerte de los poetas".

El propio Moure lleva a cabo "Un estudio de caso en las opciones léxicas de Borges: develar y debelar"; Nora Catelli (Universidad de Barcelona) escribe sobre "Borges en colaboración: la conversación interminable"; Jorge Panesi investiga "Las políticas de Borges: entre la vanguardia y el peronismo" y Juan Pablo Canala, sobre "Un fragmento del recuerdo: textos fantasmas y escritura en Borges". Cierran el volumen una "Bibliografía selecta" esencial preparada por Moure, y un "Glosario" de voces utilizadas en el texto.

"Borges era una mala persona y un magnífico escritor", resume Andrés Amorós en Es la mañana, programa de esRadio. Borges era muy inteligente, maestro del cuento al que le gustaba fastidiar. Ante la prensa, usaba respuestas preparadas. En una ocasión le preguntaron por Federico García Lorca. "Prefiero a Cansinos-Asséns", contestó. También le consultaron su opinión sobre Antonio Machado, a lo que respondió: "No sabía que Manuel tuviera un hermano". Las anécdotas son infinitas, como aquella vez que en un encuentro con Gerardo Diego, su amigo de juventud, dijo: "¿Cuál de los dos: Gerardo o Diego?".

Su postura política tampoco fue convencional. Decía que era anarquismo liberal: "Descreo de la política, no de la ética". Aseguró que se afilió al Partido Conservador por ser "una forma de escepticismo". Era contrario a las dictaduras: "Traen opresión. Servilismo, crueldad; y lo peor, idiotez". Era antiperonista y por ello le quitaron el puesto de bibliotecario para nombrarle "inspector de mercados de aves de corral".

Aceptó honoris causa en la Chile de Pinochet, aunque le borrarían para el Nobel: "Hay dos cosas que un hombre no se puede permitir: sobornar o dejarse sobornar".

Cuando era profesor, un alumno le interrumpió durante una clase porque había muerto Ché Guevara. Borges se negó a hacerle un homenaje y el alumno amenazó con cortar la luz para que la clase no pudiera continuar. "He tomado la precaución de ser ciego, esperando este momento", respondió.

La vida de Borges estuvo absorbida por la literatura.

Yo siempre me había imaginado el Paraíso bajo la especie de una biblioteca.

Creo no haber salido nunca de la biblioteca de mi padre.

No escribía novela. Es el maestro del género fantástico.

Mi padre me reveló el poder de la poesía, que las palabras sean no sólo un medio de comunicación sino símbolos mágicos y música.

Lo más característico de su obra son sus bestiarios, utopías, biografías falsas, mitificar lo cotidiano, simetrías intelectuales, laberintos, leyendas, falsa erudición. Era cercano al surrealismo, elogiado por los franceses. La realidad cotidiana no le interesa, la clave del universo es "el aleph", el centro mágico que lo explica todo.

Lo escribiré. No me importa que me juzguen fantástico… El misterio participa de lo sobrenatural y aún de lo divino.