Así hizo. Más de veinte años después de su novela insignia Donde el corazón te lleve –que en español ha superado el millón y medio de ejemplares vendidos–, la italiana Susanna Tamaro publica la fábula para adultos La tigresa y el acróbata (Seix Barral). Le ha supuesto un reto. De hecho, ha confesado que pausó el proyecto durante un año y medio hasta que halló el camino correcto.

La tigresa y el acróbata narra la vida de una tigresa siberiana desde que nace y pierde a su madre precipitadamente, hasta que forja una inusual amistad con un chamán que le enseña a escuchar a su corazón. En su búsqueda de su propio yo se encuentra con un joven aprendiz de acróbata que le expondrá a otros dilemas. Es una alegoría moral tan sencilla como elegante, con una prosa clara.

Tigrita no es ni el tigre de Sandokán ni Shere Khan, las brumas vaporosas de los Trópicos le son ajenas, así como la languidez indolente que evocan tales climas.

Llega avalada por las ventas en Italia, donde este cuento ha sido comparado con El Principito. Si bien la tigresa asoma más aristas que el joven protagonista de Antoine de Saint-Exupéry.

—¿Y yo? —¿Qué pasa contigo? —¿Por qué no soy capaz de vivir como los demás tigres? —Tampoco yo soy capaz de vivir como los demás hombres. —¿Por qué? —A veces pasa: nace alguien que no quiere recorrer el camino que otros trazaron para él

La autora italiana, nacida en Trieste en 1957, vive apartada de la sociedad moderna en una finca a hora y media de Roma, con animales, huertos y el sereno caos de la vida rural. El tiempo ha sosegado su espíritu. Desde hace años transpira positivismo. Se ha desprendido de una infancia marcada por una madre con trastorno de personalidad y un padre independiente hasta el extremo. Ella misma se ha descrito en alguna ocasión como "una niña desdichada".

La tigresa y el acróbata no es su primera fábula. En Luisito (2009) exploró este camino a través de una viuda que recupera las ganas de vivir gracias a un papagayo. En esta ocasión, en lugar de la soledad o la vejez pone en valor conceptos como la libertad o la esperanza. Su tigresa no sigue los pasos que le fueron marcados y reflexiona sobre su propia naturaleza.

Por el camino, al ver mariposas revolotear a su alrededor, la Tigresa sintió el impulso de correr tras ellas, como hacía de pequeña.

- ¿Y por qué no lo haces?, la animó el Hombre leyendo el pensamiento.

- Ya no tengo edad - respondió ella, avergonzada.

- La inocencia no tiene edad - replicó el Hombre.