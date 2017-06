25 películas que apasionan a Garci

Desde hace años, recibo numerosas críticas, aun no sé con qué propósito, si bueno o del otro, en las que se asegura que escribo como hablo. Bueno, pues ahora se trata de saber si hablo como escribo. Una cosa. Querría insistir en que este libro hablado no es ni un ensayo cinematográfico ni, menos aun, un ejercicio crítico. No, no. Nada de eso. Todo lo más, unos comentarios ligeros, una improvisada charla entre amigos, unos apuntes en el aire sobre unas películas que me gustan mucho. (José Luis Garci)