Isabel Allende: "Trump es la manifestación de un fenómeno que ya existía"

Isabel Allende, la escritora viva más leída del mundo en lengua española, presentó en la Casa América de Madrid su última novela Más allá del invierno, una obra "optimista" y de "segundas oportunidades" en la que está latente la más acuciante actualidad. La novela trascurre durante tres días naturales en Nueva York, con saltos al pasado localizados en países latinoamericanos. De nuevo, como en la mayoría de su producción literaria, sus raíces tejen las páginas de esta historia que nació de una cita de Albert Camus: "En medio del invierno aprendí por fin que hay en mí un verano invencible".

No creo que Trump sepa leer

"La idea me atrapó", reconoció Allende. "Yo vivía en una especie de invierno constante. Me había separado después de 28 años y no sabía si a mi edad volvería a encontrar el amor. Sentía que EEUU vivía también ese invierno. Estaba Trump, lo peor que le puede pasar a un país", añadió. "La realidad de EEUU no se va a resolver con muros, sino solventando la situación en los países de origen". Precisamente de eso trata su novela. Inmigración, refugiados, desarraigo o la búsqueda de nuevas oportunidades tejen una historia con "una carga política inevitable". "¿Se la recomendaría a Trump? No creo ni que sepa leer".

Una de las protagonistas es Evelyn Ortega, una joven guatemalteca que entra de manera ilegal a Estados Unidos. Su relato pone el foco en la miseria de su país y en "la violenta y dramática realidad de la emigración ilegal". "Conozco historias como la de Evelyn todos los días. No tuve que inventarla. Su madre emigra para mandar dinero a su familia y, mientras, sus hermanos se meten en problemas de bandas, unas situaciones de violencia que se dan en Salvador u Honduras cada día. Todo acaba en un drama y la chica tiene que viajar a buscar a su madre. Esa es una realidad, miles de menores cruzan la frontera para buscar a sus padres cada día".

Los gobiernos pasan, pero la gente queda

Para Allende, Trump "es la manifestación de un fenómeno que ya existía" y por lo tanto, sus planteamientos subyacen desde hace tiempo en la cultura americana: "Fue votado por gente que ya estaba allí y que pensaba como él. EEUU siempre estuvo fracturado y polarizado". A pesar de su evidente oposición a Trump, Allende sigue viviendo en EEUU: "Cuando él llegó pensé que había que irse, pero me enamoré de un norteamericano. Qué mala suerte", bromeó.

Experiencia en el exilio

Allende preside una fundación que ayuda a mujeres y niños refugiados. La autora, nacida en 1942 en Perú, donde su padre era diplomático chileno, huyó en 1975 a Venezuela tras el golpe de Estado. Ahora, lamenta la situación que vive el país bajo el yugo de Maduro: "Me da mucha pena. Venezuela acogió con los brazos abiertos a muchos exiliados chilenos, nos dio oportunidad de trabajar. Es un país abundante, rico y generoso. Eso sigue ahí. Los gobiernos pasan, pero la gente queda".

Ahora es Chile quién acoge a venezolanos, no sin problemas. "En Chile nos decíamos que no somos racistas. Somos una sociedad clasista y ahora se empieza a manifestar lo que siempre fuimos, rechazamos a lo diferente. Igual pasa en Europa", apostilló. "En el mundo tenemos terrorismo, refugiados, racismo, xenofobia y un vuelco a la derecha", pero la situación "cambiará". Es lo que calificó como "la ley del péndulo". "Tengo esperanza y optimismo", reiteró.

Nunca hubiera escrito si no me hubiera exiliado a Venezuela

En 1982 su primera novela, La casa de los espíritus, se convirtió en uno de los títulos míticos de la literatura latinoamericana. "Nunca hubiera escrito esa novela si no me hubiera exiliado a Venezuela. La escritura vino como un ejercicio de nostalgia, quería recuperar mi país y mi familia perdida".

Tres días, tres personajes

En Más allá del invierno Evelyn sufre un pequeño accidente contra Richard Bowmuster, un profesor universitario torturado por su trágico pasado. Richard decide acoger en su casa a la joven, paralizada, presa del pánico, y le pide ayuda a su vecina, inquilina y colega de universidad, Lucía Maraz, una chilena madura, vital y optimista. Todo cambia al descubrir que en el maletero del coche de Evelyn se halla el cadáver de una mujer. A partir de ese momento, los tres personajes se verán unidos en un tormentoso viaje para deshacerse del cadáver.

Se publica simultáneamente en España y Latinoamérica con 300.000 ejemplares de primera tirada. Isabel Allende ha vendido más de 65 millones de ejemplares y su obra ha sido traducida a más de 35 idiomas. Confesó que con Paula – su libro sobre su hija fallecida – fue con el que más ha llorado: "Me ayudó a pasar el año de duelo. Lo escribí llorando, pero es el libro que más satisfacciones me ha traído".

Allende vive un momento de plenitud. Habló sobre su nuevo amor, ese que le ha sacado de su "invierno". Confesó que se trata de un viudo neoyorquino que estuvo enviándole mensajes cada mañana y cada noche durante cinco meses hasta que consiguió la primera cita. "Quedamos para comer y le dije: 'tengo 74 años, no tengo tiempo que perder. ¿Tú quieres solo una amistad o algo más? Se le atragantó el ravioli. No tuvo chance de escapar", bromeó.

Isabel Allende. Más allá del invierno. Plaza & Janés, 2017. ISBN: 9788401019760. 352 páginas. 22,90 euros.