Escribe Mario Vargas Llosa que es el populismo, y no el comunismo, "el enemigo principal de la democracia liberal": "No se trata de una ideología, sino de una epidemia viral –en el sentido más tóxico de la palabra- que ataca por igual a países desarrollados y atrasados, adoptando para cada caso máscaras diversas". Estas palabras del Nobel de Literatura las encontramos en el prólogo de El estallido del populismo (Planeta, 2017), obra coordinada por Álvaro Vargas Llosa, que cuenta con las firmas de, entre otros, Enrique Krauze, Carlos Alberto Montaner, Cayetana Álvarez de Toledo o María Corina Machado, y que aborda un "desastre" ideológico y poliédrico, "desde el populismo nacionalista de Trump o Le Pen hasta el radicalismo de izquierdas de Podemos y de los gobiernos inspirados en el chavismo".

El libro se ha presentado en la madrileña Casa de América este martes, en el marco del X Foro Atlántico, titulado "Iberoamérica: la amenaza del populismo". En la rueda de prensa, liderada por los Vargas Llosa, han participado también Yoani Sánchez, Mauricio Rojas, Gerardo Bongiovanni, Carlos Alberto Montaner, Roberto Ampuero y Cristián Larroulet. Cayetana Álvarez de Toledo, que estaba anunciada, se ausentó por cosa de un viaje; otros, como María Corina Machado, "no vinieron porque las dictaduras populistas no se lo permitieron" (Álvaro Vargas Llosa).

El acto arrancó con una intervención del autor de La guerra del fin del mundo, quien, reproduciendo una versión comprimida de su prólogo, señaló que el populismo "socava la democracia, destruye las instituciones y conduce a los países a una crisis económica". Recordó cómo Popper, en La sociedad abierta, explicaba que cuando en una sociedad hay una gran transformación, "lo mismo que cuando hay una gran crisis económica", ésta genera desconcierto y, tras ello, puede reaccionarse regresando a la tribu. "El populismo es profundamente nacionalista –afirmó el peruano- y, si uno escarba, en el origen del nacionalismo está el racismo".

Álvaro Vargas Llosa dijo que El estallido del populismo es un "libro de combate, un aldabonazo en la conciencia de nuestro tiempo". Ante un fenómeno que "se ha viralizado" y "tiene una vigencia universal", el volumen aspira a ser "convocante, unificador" de una problemática que considera "mundial".

En el turno de preguntas, Vargas Llosa recordó que la democracia "es un sistema que se declara imperfecto" y que su "superioridad y supervivencia" radica en que "el resto de sistemas son más rígidos, admiten menos correcciones porque se creen más perfectos". En este sentido, a diferencia del fascismo, el nazismo o el comunismo, "el populismo no se enfrenta a la democracia", sino que "se presenta como una forma superior de democracia".

Sobre el caso de Venezuela, el Nobel remarcó que los venezolanos votaron cinco veces a Hugo Chávez y que "hay una responsabilidad enorme en el país", aunque, "felizmente, el pueblo venezolano ha aprendido la lección y quiere salir del horror". "En Venezuela han hecho una mala caricatura de lo que nosotros –en Cuba- hemos sufrido", apuntó Yoani Sánchez.

Por su parte, Carlos Alberto Montaner destacó que "los políticos son una expresión de la sociedad": "Si hay políticos corruptos es porque una parte de la sociedad es corrupta. Mientras no haya un cambio cultural, es imposible que las cosas se arreglen".

El populismo y los medios

LD preguntó a Mario y a Álvaro Vargas Llosa si creen que los medios de comunicación fomentaron y arroparon a los partidos populistas. El primero respondió que "desde luego, los medios sí pueden haber contribuido a difundir el populismo", argumentando que "en una sociedad libre, los medios reflejan esa libertad: hay periodismo responsable, irresponsable; periodismo que es populista y que no lo es… Lo que es importante es que cuando no hay libertad, o cuando la libertad está amenazada, es cuando se descubre la importancia de un periodismo independiente y libre, y cómo es la mejor defensa que tienen los ciudadanos para frenar un proceso dictatorial o populista". "Si la prensa es libre, la libertad está mucho más protegida que en un país donde no lo es", añadió.

Más concreto fue Álvaro Vargas Llosa, poniendo como ejemplo a Podemos en España: "Los medios españoles que dieron esa cobertura a la gente de Podemos no lo hicieron con intención de difundir el populismo. Es como cuando uno va al zoológico y busca al pajarraco con las plumas más coloridas. Hay un efectismo, un efecto sensación que llama la atención cuando uno está ante una fauna aburrida y previsible. Hubo un efecto sensación, espectáculo, que no se pararon a pensar que aquello podía tener un eco social y, más adelante, político significativo. "Los medios audiovisuales –agregó- tienen una dependencia muy grande del efecto inmediato en su población. Es muy difícil combatir eso. Los canales más académicos no son los que tienen más éxito. Para eso se inventó la televisión por cable, y en EEUU ya ha dejado de ser profunda". "No le veo una solución fácil a este tema. Quizá los liberales tendremos que tener más sex-appeal, dejarnos coleta… y así los medios nos harán más caso", concluyó, bromeando.