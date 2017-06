El populismo parece haberse adueñado del mundo, desde EEUU con la victoria de Trump a Francia con la subida espectacular de Marine Le Pen. Precisamente, este fenómeno es analizado en El estallido del populismo (Planeta, 2017), un libro coordinado por Álvaro Vargas Llosa, que cuenta con prestigiosas firmas como la de Carlos Alberto Montaner. Ambos han estado en Es la Mañana de Federico presentando la obra.

Carlos Alberto Montaner ha explicado que "el populismo es una expresión de la vieja política": "El mundo fue populista desde sus inicios hasta finales del siglo XVIII". Sin embargo, en ese momento todo cambió gracias a EEUU: "Sin que nadie se diera cuenta, empezó a revisarse esa forma de gobernar donde había un contubernio constante entre empresarios y políticos para repartirse las rentas".

Álvaro Vargas Llosa ha apuntado, en este sentido, que los padres fundadores de EEUU no hablaban de democracia sino de República, en un sentido aristotélico: "Para ellos la República es un conjunto de instituciones para sujetar el poder, frenar sus excesos y poner contrapesos". De hecho, "en los famosos papeles del federalista, que justifican la Constitución americana, no encuentras la palabra democracia". El motivo es porque "le temen mucho, no a que el pueblo vote, sino a que vote de un modo que le de poder a determinado gobernante por encima de los derechos de los individuos (propiedad, libertad...)".

Por tanto, Vargas Llosa ha recordado que "hay una tradición populista en EEUU, Trump no es un fenómeno novedoso". Y no sólo populista sino también antiinmigrante. En este sentido, ha relatado cómo siendo director editorial del Herald de Miami "hicimos una encuesta a los inmigrantes del sur de Florida para ver la opinión sobre los inmigrantes y nos sorprendió el rechazo de los que ya eran legales hacia los que venían detrás".

De hecho, ambos autores han desmontado que el racismo haya sido determinante en la victoria de Trump como algunos medios insisten en señalar. Montaner ha explicado que "varios condados de Michigan, Wisconsin…, que fueron claves para la victoria de Trump, habían votado a Obama hace 4 años". Montaner ha añadido que "la explicación racial es simplista y no ayuda a entender realmente el fenómeno".

Han repasado la situación en los países latinoamericanos como Argentina "donde el peronismo ha ocupado todos los espacios políticos". Un peronismo que ha llegado hasta al Vaticano con el papa Francisco.

Vargas Llosa se ha mostrado esperanzado con el resurgir de América Latina tras regímenes tan nefastos como el chavista: "El populismo ha producido millones de liberales nuevos, en Bolivia, en Ecuador". "Ha fabricado liberales por desesperación. Cuando caigan esos regímenes, tendremos una clase dirigente nueva muy imbuida del liberalismo, muy consciente de lo que hay que hacer". "Lo mejor de América está ahí", ha reflexionado.

El ensayista también se ha referido a la percepción que se tiene en España de lo que ocurre en Venezuela y del papel de Podemos. Ha considerado que en la actualidad "hay ejemplos tan flagrantes del fracaso" del sistema que ya no es tan fácil defenderlo: "Ahora podemos exhibir que ese país se ha barbarizado".

En la tertulia, los autores también han aludido a ejemplos del populismo podemita, como las críticas a la donación de Amancio Ortega. Montaner ha dicho que es "lo mismo que Stalin rechazando el plan Marshall y el Gobierno cubano rechazando la ayuda de Alemania tras la reunificación".

Al analizar el funcionamiento de los populismos, Vargas Llosa ha enfatizado cómo utilizan "el mito", un pasado inventado al que se debería volver, y la utopía, "un futuro que nunca llegará". Montaner ha añadido también otro elemento, el "adanismo", la percepción de que "el mundo empieza" con el líder y que "todo lo que ha ocurrido hasta ahora no es más que traición de la burguesía".

Los autores estarán firmando este fin de semana en la Feria del Libro: el sábado por la mañana en la caseta 44 y por la tarde, en la caseta 122.