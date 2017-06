Roberto Ampuero: "Es posible volver al paraíso después de la tragedia"

Al protagonista de Sonata del olvido (Plaza y Janés, 2017), un músico chileno que reside en EE.UU., le iba todo bastante bien en la vida, o eso pensaba él, hasta que al regresar tras una gira artística por Nueva Orleans se da de bruces con la realidad:

Al regresar a casa una mañana, descubrí que mi mujer dormía en nuestro lecho, con un desconocido.

A partir de ese momento, su vida pasa a ir de mal en peor, hasta el punto de tener la sensación de que ya no maneja las riendas de su existencia. El escritor chileno Roberto Ampuero hace de este libro de intriga un pequeño ensayo sobre esas crisis personales, en las que hay que tocar fondo para coger impulso y salir del agujero. Llega un momento en el que le va tan mal a Clemente Fo, que llega a pensar que es una mera marioneta de un ser superior - y cruel- que maneja el guión de su vida, muy a su pesar.

Es una novela que suscita muchos interrogantes que algunos no se atreven ni a formular. Tanto es así, que para encontrar explicaciones, inicia un viaje hasta el fin del mundo, donde llegará a conocer a Roberto Ampuero, un escritor nonagenario que ha perdido la memoria. No se confunda: el personaje Roberto Ampuero comparte el nombre con el autor, pero no todo es igual (esperemos). Para un escritor es especialmente dramático la pérdida de la memoria, que es lo que realmente le ha hecho escribir, y -por ende- vivir. El Ampuero real (el autor) hace un juego mezclando personajes de novelas anteriores, con otros reales. Es una trama compleja, por los temas políticos y sentimentales que se tocan, pero que resultará familiar a los que ya conocían al autor.

Lo que quiere Clemente Fo, el protagonista de nuestra historia, es recuperar la pluma que escribe su vida, quiere ser dueño de su libreto: volver a escribir su destino. Y, en el camino, bajará a los fondos insondables de la humanidad, para ver cómo el placer, el sexo, el poder y la política hacen su escena.

El libro aborda devastación personal: no quiere asumir la paternidad de su fracaso, es decir, el encontrarse a su mujer con un amante más joven que él. No es capaz de reconocer a los culpables en este tipo de derrotas. Esto en sí es un problema, no saberse responsable. Llega un punto en el que Clemente Fo se convence de que puede cambiar su fatal existencia, y ahí comienza un viaje por todo el mundo, para conseguir averiguar si es posible volver al paraíso después de la tragedia.

El demonio de la política

Mefistófeles hace acto de presencia en este libro, desde la misma portada, porque en esta historia el demonio reside en Valparaíso, la ciudad natal de Salvador Allende y Augusto Pinochet. Para más señas: vive justo debajo del Congreso chileno, en un infierno pobladísimo de dictadores de todas las calañas y colores, entre ellos Fidel Castro (que, en el momento de escribir el libro estaba vivo ¿o era un doble y realmente llevaba muerto varios años?). No es casual la presencia de esos políticos de la mano del diablo: la obra contiene una fuerte crítica a corruptos y totalitarios.

Roberto Ampuero, Sonata del olvido. Editorial Plaza y Janés, 2017. ISBN: 9789562624916